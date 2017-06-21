Мужа певицы Жасмин посадили в тюрьму

В семье популярной исполнительницы Жасмин (настоящее имя Сара Манахимова) случилось горе. Супруга артистки, молдавского бизнесмена Илана Шора, отправили в тюрьму. Такое решение принял суд Кишинева.

Супруг 39-летней Жасмин приговорен к семи с половиной годам лишения свободы. По информации сайта Interfax.ru, 30-летний предприниматель обвиняется в причастности к краже денег из трех молдавских банков на общую сумму в 700 миллионов долларов.

Шор был председателем совета директоров Bаncа de Economii и числился акционером двух других банков – Banca Sociala и Unibank. В 2014 году из них было незаконно выведено за рубеж порядка миллиарда евро, что составляет более 20% ВВП Молдавии.

В 2015 году против Шора возбудили уголовное дело. Бизнесмен был помещен под домашний арест. В это время он зарегистрировался в качестве кандидата на пост мэра Оргеева – пятого по величине населенного пункта Молдавии. Илана выпустили из-под ареста для участия в избирательной кампании, он выиграл выборы в первом туре. После этого прокуроры не стали применять к Шору меры пресечения.

В октябре 2015 года Шор осуществил "явку с повинной". Он пришел в Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) 13 октября 2015 года, на десяти страницах изложив прокурорам историю "коррупционных действий" со стороны бывшего премьер-министра Влада Филата.

По признанию бизнесмена, за оказание различных услуг и благоприятствование бизнесу Шора, Филат получил от него за эти годы около 250 миллионов долларов. На основании его показаний Филат был приговорен к девяти годам лишения свободы. Приговор был вынесен 27 июня 2016 года.

Отметим, что Жасмин всегда стояла горой за мужа и убеждала всех в его невиновности. "Меня удивили и вызвали омерзение статьи против Илана, которые публикуют некоторые предполагаемые журналисты, некогда получавшие выгоду, помощь и подарки от моего супруга. Они, а также СМИ, которые они представляют, демонстрируют безграничное лицемерие, устраивая подобные спектакли. Они занимаются ничем иным, как пытаются скрыть факты, которые рано или поздно будут обнародованы. Атакуя Илана, им не удастся скрыть правду!" – написала как-то раз в Instagram артистка.

enter; width:100%;"> Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial) Июн 9 2017 в 4:03 PDT

Как рассказал журналистам отец Жасмин, Лев Манахимов, певица тяжело переносила разлуку с супругом: "Сара все это время была сама не своя. Плакала, нервничала, места не находила. А ведь у нее два маленьких ребенка – они все чувствуют. Рита спрашивала, где папа, скучала по нему, капризничала!"