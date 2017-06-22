Получивший тюремный срок муж Жасмин обрел свободу

Муж певицы Жасмин Илан Шор попал в довольно абсурдную ситуацию. Получивший тюремный срок бизнесмен обрел свободу.

Получивший семь с половиной лет колонии Илан Шор стал более правомочным из-за самого решения суда. Инстанция постановила освободить бизнесмена из-под домашнего ареста и поместить под судебный контроль до 17 июля, когда будет вынесено окончательное решение по этому делу. Согласно Уголовному кодексу Молдовы, временное освобождение под судебный контроль сопровождается возложением одного или нескольких обязанностей, передает "Блокнот-Молдова".

Среди них такие как "не посещать определенные места", "не вступать в связь с определенными лицами", "сдать паспорт судье по уголовному преследованию или судебной инстанции", а также Шор не имеет права покидать "местность, в которой проживает", "являться в орган уголовного преследования или, в зависимости от обстоятельств, в судебную инстанцию по каждому вызову" и сообщать "органу уголовного преследования или, в зависимости от обстоятельств, судебной инстанции" о любой смене места жительства.

При этом за Иланом неусыпно "осуществляет контроль" "орган полиции, на территории деятельности которого проживает временно освобожденный подозреваемый, обвиняемый, подсудимый" за тем, чтобы Шором исполнялись обязанности, установленные судебной инстанцией.

enter; width:100%;"> Публикация от Певица Жасмин (@jasminshorofficial) Май 11 2017 в 3:56 PDT

Выходит, что в рамках данных ограничений, позволяющих больше, чем домашний арест, Илан Шор сможет осуществлять определенную деятельность, которая ранее была ему запрещена, сделало вывод издание.

Напомним, супруг 39-летней Жасмин приговорили к семи с половиной годам лишения свободы по обвинению в причастности к краже денег из трех молдавских банков на общую сумму в 700 миллионов долларов.