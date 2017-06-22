Неадекватность больной Даны Борисовой поразила Рому Желудя

Уже несколько месяцев Дана Борисова лечится в Таиланде от наркотической зависимости. Приехав на один день в Москву, чтобы принять участие в ток-шоу Андрея Малахова, звезда вновь оказалась в центре пересудов.

В программе "Путь говорят" Борисова рассказала о человеке, который снабжал ее запрещенными препаратами. Им, по ее словам, оказался покойный продюсер Тима Брик. Популярный видеоблогер Рома Желудь в беседе с Dni.Ru поделился своим видением происходящего с телеведущей. Многое в поведении Борисовой его поразило.

"Я считаю, что Дана немножко неадекватная. У каждого человека должно быть свое понимание, когда наркотик опустил тебя на полное дно, от которого ты должен оттолкнуться. Если человек продолжает злоупотреблять, несмотря на то что у него портится внешность, внутренний мир и вся жизнь целиком, значит, жизнь эта не доставляет такого удовольствия, которое может перекрыть кайф от наркотика. В шоу-бизнесе знаю огромное количество людей, которые употребляют. И, слава богу, больше тех, которым удалось справиться с зависимостью", – рассказал Рома.

По мнению звезды YouTube, девушкам сложнее отказаться от пагубных привычек. "У меня были знакомые, которые из-за наркотиков попадали в адские аварии стабильно раз в полгода. Сейчас у них все хорошо", – поделился он.

"Я в любом случае желаю Дане сил и успеха. Все зависит исключительно от нее самой. И еще я не до конца понимаю, для чего нужно приходить на Первый канал после биоревитализации. Или это дополняет образ? В данном случае – немножко в сторону Светы Яковлевой", – возмутился Желудь.

enter; width:100%;"> Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Июн 15 2017 в 7:44 PDT

Напомним, о наркозависимости Даны Борисовой стало известно несколько месяцев назад. Мать эффектной блондинки заявила на всю страну, что Дана страдает от пагубного пристрастия. Женщина просила сделать все возможное, чтобы помочь спасти ее дочь. Андрей Малахов лично занялся этим вопросом. Сейчас, глядя на Борисову, можно сказать, что реабилитация имеет положительную динамику.