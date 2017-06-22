Родные Тимы Брика в шоке от слов Даны Борисовой
Очередной выпуск "Пусть говорят" мать Тимы Брика смотрела со слезами. Дана Борисова, которой был посвящен эфир, обвинила своего бывшего пиар-директора в том, что он якобы сделал из нее наркоманку.
Ирине Шевченко слушать такие обвинения неприятно, тем более что она знает правду. В распоряжение Dni.Ru попало официальное заключение о результатах вскрытия тела ее сына. В желудке, печени, крови и моче Брика не обнаружили следов запрещенных веществ и их производных.
А Дана в студии кричала: "Это был человек, который принес мне наркотики под видом средства для похудения! Я не хочу оправдываться. Очень Тиму любила, люблю, боготворю, но я-то, наверное, не дурочка. Понимала, что если нюхаю что-то, то это наркотик. Я была далека от этой темы, а Тима мне внушал, что я толстая, что надо худеть. Чтобы добиться чего-то, мне надо быть чуть ли не 42 килограмма. Я не жирная, но похудела с ним на семь килограммов. Мы вместе употребляли!"
Певец Прохор Шаляпин пытался осадить телеведущую: "Давай на всю страну скажем, что он не имеет никакого отношения к этому?" Борисова стояла на своем. Шокированная мать Тимы не понимает, почему Дана солгала. Ей очень больно от такой подлости...
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