Родные Тимы Брика в шоке от слов Даны Борисовой

В распоряжении Dni.Ru оказались документы, обличающие телеведущую. Она возвела напраслину на друга.

Очередной выпуск "Пусть говорят" мать Тимы Брика смотрела со слезами. Дана Борисова, которой был посвящен эфир, обвинила своего бывшего пиар-директора в том, что он якобы сделал из нее наркоманку.

Ирине Шевченко слушать такие обвинения неприятно, тем более что она знает правду. В распоряжение Dni.Ru попало официальное заключение о результатах вскрытия тела ее сына. В желудке, печени, крови и моче Брика не обнаружили следов запрещенных веществ и их производных.

А Дана в студии кричала: "Это был человек, который принес мне наркотики под видом средства для похудения! Я не хочу оправдываться. Очень Тиму любила, люблю, боготворю, но я-то, наверное, не дурочка. Понимала, что если нюхаю что-то, то это наркотик. Я была далека от этой темы, а Тима мне внушал, что я толстая, что надо худеть. Чтобы добиться чего-то, мне надо быть чуть ли не 42 килограмма. Я не жирная, но похудела с ним на семь килограммов. Мы вместе употребляли!"

Певец Прохор Шаляпин пытался осадить телеведущую: "Давай на всю страну скажем, что он не имеет никакого отношения к этому?" Борисова стояла на своем. Шокированная мать Тимы не понимает, почему Дана солгала. Ей очень больно от такой подлости...