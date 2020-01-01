Топовые блогеры
Шоумен рассказал об истинной любви знаменитости
Стоит ли и дальше ориентироваться на молодежь
Пожалуй, каждый из нас хотя бы несколько раз слышал в своей жизни такие слова как "навести порчу", "заговорить", "приворожить", "навести беду"
Подвижный рот – еще одно достоинство певицы, как считает блогер
Валерия Любарская прокомментировала уход Малахова
Валерия Любарская прокомментировала информацию о наркозависимости дочери Евгения Кафельникова
Валерия Любарская назвала поступок певицы "крайней стадией"
Валерия Любарская усомнилась в музыкальных способностях Ольги Бузовой
Топовый блогер объяснил репортерам, в чем ошибся телеведущий
Блогер сравнил телеведущую с интернет-фриком Светой Яковлевой