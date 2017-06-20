Дана Борисова похвасталась трезвой свадьбой в Таиланде

Популярная телеведущая Дана Борисова вернулась на лечение в реабилитационный центр в Таиланде. Однако не прошло и пары дней с ее поездки в Москву, как похорошевшая блондинка вновь сбежала из клиники. На этот раз не в столицу на ток-шоу Андрея Малахова "Пусть говорят", а на роскошную свадьбу.

Борисова поделилась в Instagram видео, на котором она запечатлена в красивом платье нежного оттенка. Дана посвежела и загорела, поэтому выглядит она как настоящая теледива.

Блондинка похвасталась, что ее пригласили на свадьбу, которая пройдет прямо на берегу. Знаменитость из Москвы станет ведущей церемонии.

"Привет всем! Я снова выхожу с вами на связь. Сегодня такое событие здесь происходит у нас на Самуи. Руководитель одного из центров женится на своей любимой. Я буду ведущей этой свадьбы", – сообщила радостная Дана.

Борисова стоит рядом с огромной аркой из дивных цветов. "Посмотрите, как красиво! Мы находимся на пляже. Вот такой чудесный веночек. Я буду ведущей на настоящей трезвой свадьбе. Не могу понять, как я ее буду проводить, потому что всю жизнь на свадьбах все конкурсы: водка, коньяк, пиво..." – перечислила телезвезда.

По словам красотки, она и другие пациенты реабилитационного центра давно не употребляли алкоголь. "Мы уже забыли об этом. Сегодня у нас все гости трезвые. При этом все счастливые, довольные. Я думаю, что у меня все получится", – верит в себя блондинка, избавившаяся от пагубной зависимости.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Июн 20 2017 в 6:12 PDT

Еще Дана поделилась своими успехами и подробно рассказала, как протекает ее жизнь в Таиланде. "Сегодня у меня обычный реабилитационный день, я посетила в обычном режиме все группы, так называются наши занятия, группу анонимных наркоманов "Только сегодня", потом у нас было чтение аналитичек, которые писали еще вчера, у меня была непростая тема "Как я лишилась самоуважения в процессе употребления", я зачитала ее на группе с психологом, написала 5 страниц моей книги "Одержимость", которую я пишу о реабилитации))", – отчиталась перед подписчиками Борисова.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Июн 14 2017 в 11:51 PDT

После всех мучений нарядная блондинка отправилась на свадьбу. "После обеда меня забрал человек, на которого я очень хочу быть похожа и которому за все очень благодарна, @nikita_lushnikov на чудесное событие 💍💄👰🏻", – обратилась к приятелю Дана.