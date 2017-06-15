Знаменитая телеведущая Дана Борисова сбежала из реабилитационного центра в Таиланде. Блондинка, не так давно признавшая свою зависимость, внезапно появилась на съемках ток-шоу "Пусть говорят".

Загоревшая и похорошевшая Борисова покинула солнечный Таиланд ради дочери Полины. Телеведущей, вернувшейся в Москву, пришлось обратиться за помощью к юристам. Из краткого сообщения звезды в Instagram становится понятно, что Дана пытается уладить с бывшим мужем кое-какие вопросы, касающиеся воспитания общего ребенка.

Блондинка показала подписчикам своих представителей в суде. Дана поделилась совместным снимком с юристами, сделанным в студии "Пусть говорят". Отметим, что именно благодаря шоу Андрея Малахова и финансовой поддержке "Первого канала" Борисову отправили на реабилитацию в курортную страну. Там она успешно избавлялась от пагубных пристрастий до тех пор, пока не пришло время бороться за оставленную наследницу.

"С моим официальным адвокатом @evgeniy_tonkiy и @advokat_musaeva на #пустьговорят у @malakhov007. Я очень благодарна за то, что адвокатское бюро "Тонкий и партнеры" взяло на себя все вопросы в разрешении всех судебных споров с отцом моей дочери🙏🙏🙏", – сообщила своим почитателям Борисова, которую, вероятно, можно уже считать излечившейся.

В другом своем сообщении Дана объяснила, о каком конкретно судебном споре идет речь. "С мегаадвокатом @evgeniy_tonkiy обсуждаем после программы "Пусть говорят "дело по иску отца Полинки о Ее проживании с ним. Все будет хорошо, я счастлива, что мои интересы представляет такой человек", – позитивно настроена Борисова.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Июн 15 2017 в 5:43 PDT

Пока телеведущая лечилась от зависимости, ее экс-муж, бизнесмен Максим Аксенов, подал в суд. Там должен решиться важный вопрос: с кем теперь будет жить девятилетняя наследница бывших супругов Полина. В отсутствие матери долгое время школьница была у отца, куда ее добровольно отправила мать, чтобы бабушка не увезла ребенка к себе в Судак.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Июн 15 2017 в 7:44 PDT

В Никулинском суде столицы юристы Аксенова, который выступает истцом, уже встретились с представителями Борисовой, которая проходит в этом непростом деле как ответчик. При этом мать Борисовой Екатерина Ивановна утверждает, что бывший зять намерен лишить Дану родительских прав. Однако бизнесмен эту информацию опроверг. Максим пообещал не лишать Дану возможности видеться с ребенком.

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Июн 14 2017 в 11:51 PDT

"В суд обратился только с целью определения места проживания Полины со мной. Лишать Дану родительских прав и запрещать ей общаться с дочкой я не планирую. Более того, с Даной мы об этом договорились еще зимой. К сожалению, все эти люди не имеют понятия о совести и морали и просто на этом зарабатывают", – пожаловался недавно "Комсомольской правде" Аксенов.

