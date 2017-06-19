Дану Борисову заперли в реабилитационном центре до Нового года

Дана Борисова, уехавшая из Таиланда в Москву, недолго наслаждалась свободой. Телезвезда, признавшаяся в зависимости от запрещенных препаратов, уже вернулась в реабилитационный центр и будет там, возможно, до самого Нового года.

На днях, 15 июня, знаменитая телеведущая сбежала из реабилитационного центра в Таиланде. Блондинка внезапно появилась на съемках ток-шоу "Пусть говорят". Как оказалось, загоревшая и похорошевшая Борисова покинула солнечный курорт ради дочери Полины.

Дане, вернувшейся в Москву, пришлось обратиться за помощью к юристам. По словам красотки, она пытается уладить с бывшим мужем кое-какие вопросы, касающиеся воспитания общего ребенка – дочери Полины.

Правда, как выяснилось позже, Борисовой дали отгул всего на один день. Сразу после съемок в "Пусть говорят" блондинка, продолжающая лечение, отправилась обратно в Таиланд.

В данный момент Дана находится на Самуи в реабилитационном центре "12 ступеней". Он больше похож на комфортабельный курорт, чем на лечебницу – пациенты там живут в виллах на берегу океана. В распоряжении Борисовой индивидуальный психолог, массажист, а также она в любой момент может сходить на фитотерапию и йогу. Персонал говорит по-русски и по-английски.



Логично, что из такого райского места возвращаться в суровую, стылую Москву мало кому захочется. Вот и Дана дала понять, что она еще много времени проведет в Таиланде. "Все будет хорошо!" – заверила репортеров "Комсомольской правды" оптимистично настроенная блондинка, явно довольная тем, как складывается ее жизнь сейчас. На вопрос, когда она планирует вернуться в Москву, Борисова ответила: "После Нового года. Не раньше. Многое произошло".

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Июн 15 2017 в 7:44 PDT

Ранее она подробно рассказала в Instagram о своем побеге из Таиланда в Россию. "Мне пришлось прервать лечение на один день!!! ❤️❤️❤️❤️ Друзья, основную причину моего ошеломительного прилета, вы узнаете уже в эфире передачи @pust_govoryat.1tv Я сообщу, когда выйдет передача!" – пообещала телеведущая.

В эфире шоу она принимала подарки и комплименты. "На передаче у @malakhov007 мы были с @nikita_lushnikov и множеством моих близких друзей, которые поздравили меня с днем рождения и на которой я Честно рассказала о своей зависимости, реабилитации и больших планах по открытию собственного реабилитационного центра на отдельном острове в #таиланд, где также будет направление психологического и физического восстановления и реабилитации, помощью которого сейчас хотят воспользоваться многие мои коллеги, звезды и просто знакомые", – поделилась своими наполеоновскими планами идущая на поправку Борисова.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Июн 14 2017 в 11:51 PDT

Дана счастлива, что ее пример вдохновляет миллионы людей с такой же проблемой. По словам блондинки, реабилитация – это сильная вещь, которая помогает. "Сама я возвращаюсь с @nikita_lushnikov и своим психологом обратно в Таиланд заниматься своим проектом, все контакты и подробности здесь в #инстаграмм и в ближайшем выпуске "Пусть говорят ". Люблю Вас всех ❤️❤️❤️❤️❤️❤️", – на позитиве закончила свое сообщение окрыленная телеведущая.