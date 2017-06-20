Мама и любовник о последних минутах Илоны Новоселовой

Родные и друзья погибшей ясновидящей Илоны Новоселовой появились в студии у Андрея Малахова на ток-шоу "Пусть говорят". Мама и возлюбленный звезды "Битвы экстрасенсов" рассказали о ее последних минутах.

Одной из первых в студии появилась мама Илоны Елена. Женщина не без содрогания вспоминает день, когда не стало ее любимой дочери. "Все случилось в пять часов вечера, прям ровно. Был Артем, ее бойфренд, они часто ругались, но тут же мирились", – рассказала Елена Новоселова.

Ведьма погибла совершенно неожиданно. По словам мамы, суицида Илона не планировала. "Она говорила, что будет жить долго, даже за день до этого", – заверила убитая горем родительница.

В студии появился и упомянутый выше Артем Бесов. Он тоже является экстрасенсом. Иногда магические сеансы он проводил вместе с Новоселовой. Ранее последний возлюбленный, присутствовавший в квартире в момент трагедии, избегал общения с журналистами. От комментариев наотрез отказывался.

Для "Пусть говорят" сожитель Илоны сделал исключение. Он сообщил, что почти два года они с Новоселовой были вместе. "Я не видел, как она выпала. Утром она проснулась и сказала, что у нее болит душа. Я ее успокоил. Потом она начала ругаться на меня, я знал, что она не со зла. Я вышел на улицу, потом мы продолжили ругаться. Я предложил что-то решить уже, мы два скорпиона, не скажу, что мы ругались. Я собрал чемоданы, думал, она успокоится", – восстановил ход событий Бесов.

Молодой человек заверил гостей студии, что трагедия была незапланированной. Все случилось в один миг, и никто не ждал и не предвидел беды. "Она случайно соскользнула. Она была в обуви. Я был в комнате с мамой. Пиво она выпила две банки с утра", – с грустью в голосе рассказал Артем, лишившийся не только любимой женщины, но и одаренной компаньонки, обладавшей сверхспособностями.