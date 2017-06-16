Из-за Новоселовой священника прогнали с шоу Малахова
О скандальном инциденте рассказал на официальной страничке в социальной сети Facebook сам Всеволод Чаплин. "Вчера поздно вечером некая г-жа ... настойчиво приглашала меня в эту программу, чтобы обсудить судьбу несчастного молодого человека, ставшего "Илоной Новоселовой". Приехал сегодня в студию, минут за 20 до начала ... стала довольно невнятно объяснять мне, что запись может не состояться, ибо героев трудно уговорить выступить", – начал свое повествование Чаплин.
Однако священник заподозрил обман и решил остаться в студии. "Через некоторое время мне неожиданно повесили микрофон, посадили в студию. Потом подошла другая дама и сказала: "Экстрасенсы, которые черные маги – они отказываются выходить у меня в студию, <…> они не совсем готовы видеть… представителей…" – то есть священника", – написал Всеволод. В итоге, священнослужитель покинул студию.
В Сети появилось несколько видеозаписей скандального происшествия. На одном из них женщина (по всей видимости, редактор или продюсер) обращается к Чаплину со словами: "К сожалению, люди не готовы видеть некоторых людей в студии. Я не могу пойти против людей, у которых произошло горе и которые готовы высказаться". На что Чаплин спокойно ответил, что понимает всю ситуацию, и заявляет, что "стыд и позор" Андрею Малахову и "Первому каналу".
В другом ролике, снятом также в студии передачи "Пусть говорят", Чаплин выразил свою точку зрения на все происходящее. "Вчера очень активно упрашивали, чтобы я сюда пришел, но сейчас мне сказали, чтобы я отсюда удалился, потому что черные маги предпочтительнее. Им слово дают, а священнику нет", – заявил мужчина.
Кстати, в своем посте Чаплин выдвинул две версии, почему его вначале позвали на шоу, а потом прогнали. "Первая – "Первый канал" предпочел скандальных черных магов священнику, оправдываясь тем, что они скорбят по ушедшему другу-"подруге". Но разве им нельзя сказать правду о посмертной участи этого молодого человека – а она, между прочим, ясна… И правду о том, что их ремесло, а тем более "перемена пола", ведут к печальному исходу? " – выразил одну версию Чаплин. Вторая, по мнению священника, носит политический характер. Дескать, Чаплин попал в некий "стоп-лист", став жертвой интриг.
Напомним, финалистка шоу "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова умерла 13 июня, после падения из окна шестого этажа одного из домов на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы.
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