Шепс откровенно о любви к погибшей звезде "Битвы экстрасенсов"

Победитель 14 сезона рейтингового шоу "Битва экстрасенсов" Александр Шепс признался в чувствах к погибшей ведьме Илоне Новоселовой. Ясновидящий встречался с выпавшей из окна финалисткой проекта.

Журналисты выяснили, что Новоселову в атмосфере строжайшей секретности уже проводили в последний путь. Говорят, Илону сожгли, поэтому все, что осталось у ее друзей и близких, это теплые воспоминания о ней.

С эффектной темноволосой ведьмой попрощался и Александр Шепс, которому приписывают роман с Новоселовой. По слухам, когда молодой чародей приехал в Москву из Самары, чтобы попробовать свои силы в "Битве экстрасенсов", опытная в этом вопросе Илона ему помогла.

Она к тому моменту уже успела поучаствовать в двух сезонах шоу. Упорная ведьма была участницей шестого и финалисткой седьмого созывов. Новоселова не раз заявляла, что обладает даром ясновидения из прошлой жизни. Вероятно, он перейдет с ней и в новую.

Илона так хорошо подготовила Александра, что ученик превзошел свою учительницу и стал победителем проекта. В те дни, когда колдунья консультировала Шепса, у них якобы завязался роман. Правда, ненадолго. Всем известно, что уже давно, еще на съемках "Битвы", мага покорила рыжеволосая красотка Мэрилин Керро.

Публикация от Alexander Sheps (@alexandersheps.ru) Июн 14 2017 в 12:47 PDT

Но об Илоне Александр помнит. "Ты была одной из сильнейших из нас и нам будет Тебя очень не хватать. Я многому в свое время научился у достойнейшей, черной Ведьмы. Ты умела быть разной, но всегда оставалась настоящей..." – обратился к своей бывшей возлюбленной Шепс.

Публикация от БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ ��СВАМИ ДАШИ (@bitva.exstrasensov) Июн 14 2017 в 11:42 PDT

Ясновидящий общается с брюнеткой, будто она все еще жива. "Илонка, мы всегда тебя будем любить, – пообещал Новоселовой победитель "Битвы экстрасенсов". – А забыть себя, ты нам вряд ли позволишь 😈👻Пусть Переход будет легким, а наша энергия поможет Тебе на новом этапе... 🙏🏻✨".

Публикация от Илона Новоселова (@ilonanovoselova) Май 8 2015 в 10:49 PDT

Напомним, согласно появившейся в СМИ информации, участница популярного шоу "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова погибла после падения из окна шестого этажа дома, расположенного на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы.

По предварительным данным, перед трагической гибелью Илона сильно поссорилась со своим молодым человеком – Артемом Бесовым. "Он пригрозил ей, что уедет домой в Челябинск и оставит ее, но она была против этого категорически", – рассказала журналистам мать ведуньи.