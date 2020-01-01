Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Илона Новоселова

Илона Новоселова Экстрасенс

  • Дата рождения: 2 ноября 1987
  • Место рождения: Павловский Посад, РСФСР, СССР
  • Знак зодиака: Скорпион

Родилась Илона в Подмосковье. Впервые о своих способностях Новоселова узнала в 10 лет. Она стояла перед зеркалом, как вдруг рядом с собой увидела очертания покойной бабушки. С тех пор она и начала развивать свой дар. Уже в 10 лет девушка помогала людям.

Брюнетка говорила, что с помощью своих экстраординарных способностей она увидела себя в прошлом. Ее когда-то звали Элеонорой, и в прошлой жизни она якобы обитала в Германии 18-го столетия. На самом деле, ее звали Андреем - он поменял пол и стал Илоной.

В 19 лет она едва не покончила жизнь самоубийством из-за несчастной любви, но именно в тот момент духи сообщили, что ей дарована колдовская сила. К 30-ти годам, по словам Новоселовой, ее способности достигли своего пика.

Славу ясновидящей принесло участие в телешоу "Битва экстрасенсов". Заявив о себе, Новоселова неожиданно покинула состязания. Свой уход она объяснила тем, что получила запрет от духов на испытание своих способностей. Но в 2009 году жюри и зрители сильно удивились, увидев ее опять. Она вошла в число участников седьмого сезона проекта и на этот раз дошла до его финала.

13 июня 2017 года Илона выпала из окна шестого этажа дома, который расположен на шоссе Энтузиастов в Москве. К сожалению, девушка погибла.

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