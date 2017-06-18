Перед смертью Илона Новослелова переписала квартиру на друга

Близкая подруга Илоны Новоселовой Алсу Газимзянова, которая также попала в число финалистов шоу "Битва экстрасенсов", рассказала о последних месяцах трагически оборвавшейся жизни ведьмы. Экстрасенс была так сильно привязана к своему молодому человеку, что даже переписала на него свою квартиру.

Незадолго до гибели Илоны Новоселовой. в ее жизни началась черная полоса, экстрасенс переживала тяжелую депрессию. В тот момент она связалась с мужчиной, который промышлял черной магией. Экстрасенс так сильно к нему привязалась, что даже переписала на него одну из своих двух квартир в Москве.

"Какую квартиру он забрал, я не знаю. Знаю, что претендовал на жилье в Павловском Посаде", – цитирует StarHit Алсу Газимзянову. Подруга Илоны рассказала, что та предлагала квартиру и ей, в обмен на то, чтобы она "помогла ей уйти из жизни". Пойти на такое она не могла. а вскоре общение между экстрасенсами прекратилось.

"Мужчина сделал так, чтобы мы разругались. А я ей говорила, что уехала, так как устала от этой грязи. Артем же начал давать вместе с ней приемы, сел на ее шею. За один день он удалил все ее страницы в социальных сетях. Мне также сказали, что она отписала ему свою квартиру", – рассказала Алсу Газимзянова.

Публикация от Алсу Газимзянова Экстрасенс (@alsusha81) Июн 13 2017 в 1:57 PDT

Она уверена, что гибель ее подруги требует тщательной проверки. "Близкий мне человек, который соблюдает законы православия, рассказал, что ему пришло видение: это бесы ее столкнули. По знакам, все указывает на последнего парня. Он довел ее. Я думаю, что они даже дрались", – отметила экстрасенс.

Публикация от Илона Новоселова (@ilonanovoselova) Май 8 2015 в 10:48 PDT

Изначально она сама полагала, что Илона могла самостоятельно пойти на такой поступок. Однако теперь, по ее словам, ведьма приходит к ней во снах и просит рассказать всем правду.

Напомним, жизнь Илоны Новоселовой оборвалась 13 июня около 17:00 мск. Ведьма разбилась при падении из окна шестого этажа. В полдень 15 июня ее тело было сожжено. Девушка просила, чтобы после смерти ее непременно кремировали, и родственники исполнили последнюю волю ясновидящей.

