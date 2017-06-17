Борисова в лечебнице издевается над наркоманами

Знаменитая телеведущая Дана Борисова издевается над новичками в реабилитационном центра в Таиланде. Блондинка запугивает молодых людей историями о лечебнице.

"Я ему сказала, что три дня курить только. Он ответил: "Ты шутишь?" Нет, еще и мобильник заберут, отдавай мне. Ну, зато кровать тебе дадут, горячая вода есть", – вспоминает Борисова, как рассказала новому знакомому из Финляндии подробности пребывания в реабилитационном центре.

Историю об ужасах лечебницы блондинка записала на видео и выложила в Instagram по дороге в центр. Молодой человек, над которым шутит Борисова, также планирует пройти реабилитацию в Таиланде. "Дана ведет себя как "дед" в армии. Издевается над молодыми парнями", – добавил друг ведущей, который вез ее в лечебницу.

Поклонники телеведущей тут же похвалили Дану за чувство юмора и жизнерадостность. "Даначка радует день за днем 🙏🏻🙏🏻 умничка", "Даночка, Вы такая молодец и умничка, держитесь и боритесь и пусть на Вашем примере многие становятся лучше", "Дана, спасибо Вам, за Вашу работу, идейность и позитив. Идите к своей цели и никогда не опускайте руки. Люди в Вас нуждаются", – написали пользователи Сети в комментариях под постом Борисовой (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Как писали Dni.Ru, знаменитая телеведущая 15 июня сбежала из реабилитационного центра в Таиланде. Блондинка, не так давно признавшая свою зависимость, внезапно появилась на съемках ток-шоу "Пусть говорят". В тот же день она отправилась обратно в Таиланд.

Отметим, что Дана Борисова находится на Самуи в реабилитационном центре "12 ступеней". Этот наркологический центр больше похож на комфортабельный курорт – пациенты там живут в виллах на берегу океана. В распоряжении Борисовой индивидуальный психолог, массаж, фитотерапия, йога. А персонал говорит по-русски и по-английски.

