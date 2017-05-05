Бузова разозлилась из-за любовника и плоской груди

У ведущей "Дома-2" и популярной певицы Ольги Бузовой все чаще стали сдавать нервы. Видимо, слишком напряженная работа сказывается на ее душевном спокойствии. Артистка вспылила из-за своей якобы плоской груди и поведения потенциального любовника, который уже успел разбить ей сердце.

В последнее время вывести Бузову из себя может любая мелочь. Казалось бы, Ольга много лет отпахала на "Доме-2" и за это время могла бы уже привыкнуть не вестись на провокации злопыхателей. Так нет же, красотку до сих пор ранят слова хейтеров в интернете.

Многие знаменитые и успешные, но не терпящие критики женщины или отключают комментарии в Instagram, как это сделала Елена Ваенга, или отправляют в бан сетевых хамов, как это практикует Алена Водонаева. Ксения Бородина частенько срывается на наглецов и довольно грубо отвечает им в соцсети.

Бузова же спокойно диванных хулителей игнорировала и продолжала успешно работать сразу на нескольких фронтах. Однако с некоторых пор железное терпение Ольги стало давать сбои.

Когда ведущая "Дома-2" выложила в микроблог свое изображение в бикини, толпы комментаторов начали задирать ее словами про плоскую грудь. Бузова могла бы плюнуть и растоптать, но вместо этого жестко ответил наглецам.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 5 2017 в 3:46 PDT

"Каждый год одно и тоже 😂🙈🙈🙈Когда вы спрашиваете, где моя грудь, мне хочется спросить, а где ваши мозги?😜😜😜" – закинула не камень, а огромную глыбу в огород обидчиков воинственно настроенная Ольга.

Артистка отметила, что объем чашечек в бюстгальтере для нее не является проблемой. "Грудь я могу сделать в любой момент, любого размера 😂 но меня все устраивает, – заверила Бузова. – И уверена найдется человек, который полюбит меня такой, какая я есть".

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 5 2017 в 3:03 PDT

Примечательно, что ведущая "Дома-2" стала огрызаться и демонстрировать характер не только в соцсетях, но и на работе. По информации светских СМИ, Ольга устроила сцену на съемках очередного выпуска телестройки любви.

Недавно из-за Бузовой подрались два участника проекта – бывший постоялец Тимур Гарафутдинов и новичок Эрнест Птак. Последний, придя на "Дом-2" сообщил, что он мечтает стать возлюбленным Ольги, вдохнуть любовь в ее разбитое после развода с Дмитрием Тарасовым сердце.

Публикация от Эрнест Птак (@pan_ernesto) Апр 28 2017 в 4:19 PDT

Однако Бузова накричала на своего потенциального любовника. Видео с этой сценой уже вовсю гуляет по Сети. "Не подходи ко мне, предатель! И не смотри на меня. Он разбил мне сердце. Оно у меня и так было разбито, а ты разбил его вдребезги. Даже не смотри на меня", – вспылила ведущая "Дома-2", едва завидев Эрнеста Птака.

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) Май 4 2017 в 11:51 PDT

Зрители, следящие за развитием событий на телестройке, запаслись попкорном и делают ставки, покорит кудрявый Эрнест Ольгу или нет. Сама она ранее заявила в Instagram, что ей и в одиночестве прекрасно.

"Чем дольше я нахожусь одна, тем больше мне начинает это нравится...даже как-то страшно...я слишком самодостаточная...я все могу делать сама, даже поменять зимнюю резину😂 мне не надо ни перед кем отчитываться, я все могу себе сама купить и организовать 🙈💪🏻💪🏻💪🏻 И могу наконец наслаждаться тем, что именно мне приносит удовольствие 🤗🤗🤗 ни в этом ли кайф? 😜💃🏻👏🏻 #мояжизнь всем добра 💋" – написала Бузова.