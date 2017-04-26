Бузову в коротком топике назвали мерзостью

Ольга Бузова поделилась свежей публикацией со своими поклонниками. Однако провокационное видео ведущей скандально известного реалити-шоу "Дом-2" не понравилось подписчикам.

Ольга Бузова продолжает зарабатывать на своей аккаунте в социальной сети Instagram. У телебрюнетки более девяти миллионов подписчиков, и она регулярно публикует рекламу на страничке (причем делает это несколько раз в день). Говорят, Бузова буквально деньги гребет лопатой благодаря своей популярности, которая сильно возросла после ее развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.

Недавно Ольга опубликовала видеозапись, на которой заснята в коротком топе. Ролик предваряет грудь Бузовой, снятая крупным планом. Далее действо сопровождается медленной ритмичной музыкой, и томным голосом Ольга говорит: "Я нахожусь в отличной форме, потому что делаю это три раза в день". Слова Бузовой сопровождает белая жидкость, капающая ей на грудь.

Однако не успевают зрители как следует пофантазировать, о чем именно идет речь, как камера отъезжает назад, и телеведущая предстает перед публикой в коротком топе, держа в руках баночку с йогуртом. При этом Ольга пальцем стирает капли с груди и облизывает его.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 25 2017 в 7:47 PDT

"Три молочных продукта каждый день – норма здоровых людей", – заявила Бузова в конце ролика. В подписи к публикации Ольга обратилась к подписчикам: "Дорогие мои, а вы едите молочку? Я теперь точно знаю, что три молочных продукта в день – это вкусно и полезно!"

Реакция фанатов не заставила себя ждать. Интересно, что большинство раскритиковало ролик и Бузову в нем в пух и прах. "Фу стрем", " Оля не красиво ...", "Жесть 😂😂😂😂((((", "Как проститутка", "Пошло и не аппетитно !!!", "Фуу..больше не ем молочку 🙊", "Фууууу, ужас", "Ну и мерзость..." – высказались подписчики Бузовой.