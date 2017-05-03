Звезды "Дома-2" подрались на свадьбе из-за Бузовой
"Какая ж свадьба без драки!" – иронизируют комментаторы, увидев внезапно появившиеся в Сети фотографии, на которых запечатлена потасовка между бывшим участником телестройки Тимуром Гарафутдиновым и новичком Эрнестом Птаком.
Оба парня претендуют на сердце красавицы Бузовой. Тимур посвятил ей песню, а Эрнест регулярно признается в любви в соцсетях. "Это какое самомнение надо иметь, чтобы прийти на проект к Ольге! К ведущей!" – изумляются люди.
Однако бывшая жена Дмитрия Тарасова неприступна. Пылкому Гарафутдинову не удалось заполучить руку и сердце хозяйки телестройки, покорившей не так давно музыкальный Олимп.
Не повезло в этом плане и кудрявому Эрнесту. Птак пытался устроить Бузовой романтический сюрприз, но она, если верить светским СМИ, от его крепких объятий "отбивалась, уворачиваясь и визжа".
И эти горе-поклонники сошлись в рукопашном бою на свадьбе Валерия Блюменкранца и Таты Абрамсон. Конфликт произошел, когда Гарафутдинов пригласил на медленный танец Бузову. Как только Эрнест увидел, что Ольга танцует с Тимуром, он бросился на соперника с кулаками.
По словам очевидцев, ведущая "Дома-2" едва не пострадала в жестокой стычке двух обезумевших от любви кавалеров. На мутных кадрах, растиражированных по Сети, видно, что свидетели инцидента в ужасе кричали, глядя на драчунов. Можно предположить, что после драки все остались живы и здоровы, потому что шоу "Дом-2" продолжается.
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