Ведущий Первого канала назвал себя жертвой "Дианы Шурыгиной"

Роман Будников отрицает свою причастность к изнасилованию, в котором его обвинила массажистка Анастасия. Девушка заявила в правоохранительные органы на шоумена, утверждая, что он совершил на нее нападение во время сеанса массажа.

Ведущий программы "Фазенда" крайне удивился такому повороту событий и предложил свою версию случившегося. Он считает эту историю проделками поклонницы, которая подобным образом привлекает к себе внимание кумира. Корреспондент Dni.ru связался с Романом и попросил объяснить, что же произошло на самом деле. "Я думаю, слава Дианы Шурыгиной не дает покоя молодым и не очень умным особам", – лаконично ответил Будников. Роман не исключает, что Анастасия выдвинула обвинения в его адрес, считая их лучшим способом пропираться за счет официального лица самого рейтингового телеканала страны.

Девушка утверждает, что ведущий бил ее по голове с такой силой, что она потеряла сознание. Анастасия просит изолировать Романа от общества и посадить в тюрьму еще с августа прошлого года, но документ якобы постоянно передавали из отдела в отдел. На данный момент следственный комитет ведет проверку в отношении Будникова.

Публикация от Roman Budnikov (@romanbudnikov) Июл 21 2016 в 8:50 PDT

Стоит отметить, что это не первый случай, когда звезды подвергаются обвинениям в изнасиловании. В свое время на Никаса Сафронова обрушилась с нападками некая Мэри из Ростова-на-Дону, которая утверждала, что художник применил по отношению к ней действия насильственного характера. Девушка заявила на всю страну об интимной связи с живописцем.



Она утверждала, что познакомилась со звездой в торговом центре. Никас, мол, окликнул ее на эскалаторе и предложил нарисовать портрет, для чего необходимо было проследовать за ним в гостиницу. Но стоило лишь Мэри закрыть за собой дверь изнутри, как Сафронов, по ее словам, чудовищным образом над ней надругался. Художник с юмором отнесся к подобной информации и ответил, что с этой особой у него ничего не было и быть не могло.



