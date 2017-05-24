Ведущий Первого канала назвал себя жертвой "Дианы Шурыгиной"
Ведущий программы "Фазенда" крайне удивился такому повороту событий и предложил свою версию случившегося. Он считает эту историю проделками поклонницы, которая подобным образом привлекает к себе внимание кумира. Корреспондент Dni.ru связался с Романом и попросил объяснить, что же произошло на самом деле. "Я думаю, слава Дианы Шурыгиной не дает покоя молодым и не очень умным особам", – лаконично ответил Будников. Роман не исключает, что Анастасия выдвинула обвинения в его адрес, считая их лучшим способом пропираться за счет официального лица самого рейтингового телеканала страны.
Девушка утверждает, что ведущий бил ее по голове с такой силой, что она потеряла сознание. Анастасия просит изолировать Романа от общества и посадить в тюрьму еще с августа прошлого года, но документ якобы постоянно передавали из отдела в отдел. На данный момент следственный комитет ведет проверку в отношении Будникова.
Стоит отметить, что это не первый случай, когда
звезды подвергаются обвинениям в изнасиловании. В свое время на Никаса Сафронова
обрушилась с нападками
некая Мэри из Ростова-на-Дону, которая утверждала, что художник применил по отношению к ней действия насильственного характера. Девушка заявила на всю страну об интимной связи с живописцем.
Она утверждала, что познакомилась со звездой в торговом центре. Никас, мол, окликнул ее на эскалаторе и предложил нарисовать портрет, для чего необходимо было проследовать за ним в гостиницу. Но стоило лишь Мэри закрыть за собой дверь изнутри, как Сафронов, по ее словам, чудовищным образом над ней надругался. Художник с юмором отнесся к подобной информации и ответил, что с этой особой у него ничего не было и быть не могло.
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