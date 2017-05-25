Жена и любовница Носика столкнулись у Малахова

Ситуация в семье актера Александра Носика многим может показаться странной. Он является женатым человеком и при этом открыто встречается с любовницей. Андрей Малахов пригласил к себе в студию всех участников треугольника, чтобы разобраться.

В начале весны папарацци приметили женатого 45-летнего Носика, прославившегося благодаря сериалу "Возвращение Мухтара", с солисткой группы "Тутси" Анастасией Крайновой в одном из московских ресторанов. Они сидели в обнимку и мило беседовали. Позже Александр высказался о компрометирующих снимках.

"Да, я теперь с Настей. С супругой мы расстались пару недель назад, – сообщил артист. – Извините, но больше я свои новые отношения никак комментировать не хочу и уж тем более показывать их всем. Как известно, счастье любит тишину!"

Когда журналисты связались с женой артиста Ольгой, она сказала, что муж ни в чем не виноват. "У прессы очень искаженное представление о наших отношениях. Мы не собираемся разводиться, мы просто временно разъехались, чтобы, так сказать, выдохнуть. Более того, я дружу с Настей и могу сказать, что он к ней не ушел", – заверила Ольга.

Между тем, на днях Носик оплатил клип своей любовницы. По информации некоторых СМИ, видео обошлось Александру в сумму порядка миллиона рублей. Сама Крайнова не видит ничего позорного в том, что ей помог возлюбленный.

И вот теперь, все трое предстали перед Андреем Малаховым в программе "Пусть говорят". К огромному удивлению гостей в студии и зрителей женщины не устроили драку и не закидали друг дружку упреками, а обнялись. Похоже, они действительно сумели остаться подругами, как о том говорили раньше в интервью.

Александр тоже обнял жену как ни в чем не бывало. Оказывается, они из тех людей, которые убеждены, что расставаться нужно красиво, без скандалов, с любовью. "Саша имеет право на свою личную жизнь, – отметила все еще законная супруга Носика. – Мы очень долго подходили к моменту расхождения, это, наверное, длилось несколько лет. Мы поняли в какой-то момент надо разойтись на расстояние. Это не было так, что Саша ушел, а я осталась в страдании".

Ольга признала, что они не роботы, без негативных эмоций не обошлось. "Да, я была зла на Сашу, мы были постоянно в разъездах, в телефонном режиме. Потом поняли, что надо не злиться, а понимать, что происходит", – вспоминает жена Носика.

Однако примирение видится супругам практически невозможным. "Или я не настолько сильный мужчина, чтобы удержать и быть авторитетом для Ольги, или мы действительно равносильные существа, и у Ольги своя точка зрения, которая не всегда или достаточно часто не совпадает с моей", – озвучил проблему Александр.

Актер официально все еще женат на Ольге. Носик объяснил этот факт нехваткой времени. Мол, некогда ему оформлять необходимые для развода бумаги. Жене после расставания Александр оставил квартиру. Детей супруги не завели.

Публикация от ⠀⠀ ALEXANDER NOSIK (@alexandernosiks) Дек 31 2016 в 12:59 PST

Крайнову не следует считать разлучницей. Да и определение любовница не совсем верное. Носик заверил, что закрутил с ней роман уже после разрыва с женой. В финале шоу Малахов отметил, что Александр и две его любимые женщины могут быть примером для остальных разваливающихся семей и даже рассказывать на мастер-классах о том, как красиво расстаться со второй половиной.