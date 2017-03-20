Подробности романа Крайновой с женатым Носиком

Бывшая солистка группы "Тутси" Анастасия Крайнова действительно встречается с актером Александром Носиком. Это подтвердил сам артист, а позже – и директор певицы Антон Богославский.

"Александр уже рассказал, что расстается с женой Ольгой и сейчас встречается с Настей, – поделился Антон с корреспондентом Dni.Ru. – Думаю, смысла подвергать сомнению его слова нет. У них на самом деле отношения. Александр начал встречаться с Настей уже после того, как расстался с женой. Расставание произошло две недели назад, с Настей они встречаются около полутора недель. В кафе у них просто был романтик".

По словам Богославского, певица болезненно восприняла вмешательство в ее личную жизнь. "Ну а какому человеку это понравится? – добавил директор. – Но они были сфотографированы в публичном месте, поэтому к журналистам претензий нет".

Напомним, ранее в Сети появились фотографии, на которых Александр и Анастасия запечатлены за столиком в кафе. Влюбленные сидели в обнимку, мило беседовали, актер показывал что-то девушке на экране телефона.

Публикация от НАСТЯ КРАЙНОВА(гр ТУТСИ) (@nastyakraynova) Мар 19 2017 в 4:43 PDT

Позже Носик прокомментировал компрометирующие снимки. "Да, я теперь с Настей. С супругой мы расстались пару недель назад. Извините, но больше я свои новые отношения никак комментировать не хочу и уж тем более показывать их всем. Как известно, счастье любит тишину!" – отметил артист.

До недавнего времени Александр считался в светской тусовке образцовым семьянином. Он регулярно появлялся на различных мероприятиях с супругой Ольгой и признавался ей в любви в соцсетях.