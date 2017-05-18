Любовница оправдалась за действия женатого Носика

Говорят, Александр Носик оплатил клип своей любовницы, певицы Насти Крайновой. По информации некоторых СМИ, он обошелся в сумму порядка миллиона рублей, и сама артистка не видит ничего "позорного" в том, что ей помог возлюбленный.

Интерес журналистов вокруг романа женатого актера Александра Носика и певицы Насти Крайновой не утихает. Сами влюбленные с некоторых пор прекратили скрывать романтические отношения – теперь они открыто появляются вместе на светских мероприятиях и откровенно рассказывают о своих чувствах.

К примеру, Александр заявил, что у них с Настей много общего: любовь к боксу, частые гастроли и тяжелые характеры. А Крайнова отметила страсть друг к другу и щедрость Носика. К слову, по словам людей из близкого окружения пары, Александр выступил в качестве инвестора нового клипа Насти, стоимость которого составила порядка миллиона рублей.

Журналисты связались с исполнительницей, чтобы та прокомментировала эту информацию. Настя не стала отпираться. "Да, Саша мне действительно помог финансово с этим клипом. Это нормальная история для людей в отношениях. Ничего не вижу зазорного и тем более позорного. Я же эти деньги не выпрашивала, просто у него есть возможность помочь", – цитирует Настю Крайнову Life.ru.

Публикация от НАСТЯ КРАЙНОВА(гр ТУТСИ) (@nastyakraynova) Май 11 2017 в 9:06 PDT

Отметим, что на своей страничке в социальной сети Instagram певица активно продвигает новое детище. Артистка регулярно публикует фотографии и короткие видео со съемок, благодарит помощников и прочих сотрудников, сделавших клип. В ролике Настя эротично танцует в обществе нескольких девушек. Красотки одеты весьма фривольно, да и весь ролик носит подчеркнуто сексуальный характер.

Напомним, в начале весны папарацци приметили женатого Александра Носика и Настю Крайнову в одном из столичных ресторанов. Влюбленные сидели в обнимку и мило беседовали. Позже Носик прокомментировал компрометирующие снимки. "Да, я теперь с Настей. С супругой мы расстались пару недель назад. Извините, но больше я свои новые отношения никак комментировать не хочу и уж тем более показывать их всем. Как известно, счастье любит тишину!" – отметил артист.

Крайнова так высказалась об отношениях с актером: "Так получилось, что работаем с одним человеком, он нас и познакомил. Да, мы с Александром сейчас стараемся чаще быть вместе. Любим ходить в кино, в уютные ресторанчики. Нам есть о чем поговорить – он очень умный и образованный. Бывает, обсуждаем какую-то тему часами, можем и поспорить..."

При этом супруга актера убеждена, что тот ни в чем не виноват. "У прессы очень искаженное представление о наших отношениях, – считает она. – Мы не собираемся разводиться, мы просто временно разъехались, чтобы, так сказать, "выдохнуть". Более того, я дружу с Настей и могу сказать, что он к ней не ушел".

