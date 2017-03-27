Любовница переживает из-за разрыва Носика с женой

Певица Анастасия Крайнова прокомментировала романтические отношения с актером Александром Носиком. Любовница артиста призналась, что переживает из-за его разрыва с женой.

О романе 45-летнего Александра Носика и 33-летней певицы Анастасии Крайновой общественность узнала на днях. Однако если на расспросы журналистов актер ничего не ответил, лишь признав, что у него действительно новые отношения, то исполнительница хранила упорное молчание.

Однако представители СМИ все же сумели разговорить артистку. "Мы встретились несколько месяцев назад в кафе. Так получилось, что работаем с одним человеком, он нас и познакомил. Да, мы с Александром сейчас стараемся чаще быть вместе. Любим ходить в кино, в уютные ресторанчики. Нам есть о чем поговорить – он очень умный и образованный. Бывает, обсуждаем какую-то тему часами, можем и поспорить..." – рассказала Анастасия Крайнова.

Далее бывшая солистка группы "Тутси" высказалась о супруге Носика Ольге. "Конечно, очень переживаю по поводу Сашиного расставания с женой, но мы не касаемся наших прошлых отношений. Ольга прекрасная девушка, я слышала от общих товарищей о ней исключительно хорошее. Мы с Сашей пытаемся уделять больше времени друг другу. Правда, его, как всегда, не хватает: он много гастролирует со спектаклями, вот только закончил работу в большом кино и в сериале "Торгсин" телеканала "Россия 1". А я готовлюсь к съемкам клипа и гастролирую. Но мы всегда на связи…" – цитирует певицу Starhit.

Публикация от НАСТЯ КРАЙНОВА(гр ТУТСИ) (@nastyakraynova) Мар 23 2017 в 8:33 PDT

Напомним, ранее в Сети появились фотографии, на которых Александр Носик и Анастасия Крайнова запечатлены за столиком в кафе. Влюбленные сидели в обнимку, мило беседовали, актер показывал что-то девушке на экране телефона.

Публикация от ⠀⠀ ALEXANDER NOSIK (@alexandernosiks) Мар 4 2017 в 6:08 PST

Позже Носик прокомментировал компрометирующие снимки. "Да, я теперь с Настей. С супругой мы расстались пару недель назад. Извините, но больше я свои новые отношения никак комментировать не хочу и уж тем более показывать их всем. Как известно, счастье любит тишину!" – отметил артист.

