Боня в кружевах и перьях опозорилась в Каннах

Британский таблоид Daily Mail составил рейтинг самых нелепо одетых знаменитостей с красной дорожки Каннского кинофестиваля. Почетное место в этом списке заняла российская телеведущая и модель Виктория Боня.

Критики из Великобритании отчитали Викторию Боню за небесно-голубое платье, состоящее, главным образом, из кружевов и перьев. По всей видимости, для западного глаза подобный внешний вид оказался слишком вызывающим.

При этом само по себе платье, считают многие модные критики, не такое уж и безвкусное. Проблема в том, что Канны предполагают более строгий подход к дресс-коду. Впрочем, поклонники Бони от ее внешнего вида пришли в восторг.

"Платье супер!", "Очееень красиивая!!!!😍💖", "Прекрасная!!!!!", – наперебой восхищались подписчики в Instagram ведущей. Нашлось место и для некоторой критики. "Очень красиво, но все меньше и меньше на себя похожа", – посетовал один из пользователей Сети.

Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Май 19 2017 в 5:00 PDT

Еще один поклонник выдвинул предположение, зачем Виктория Боня выбрала наряд, который мигом приковал к ней всеобщее внимание. Такм образом, уверен он, ведущая намерена устроить себе личную жизнь. "Правильная схема поиска миллионера. Надо себя показать и продать подороже, но где!? Там, где собираются миллионеры со всего мира!!", – изложил свой сценарий подписчик.

Как бы то ни было, Боня оказалась не единственной дамой, чей наряд на красной дорожке пришелся не по вкусу требовательному жюри. К ней в компанию попала бывшая "Мисс Швеция" Виктория Сильвстедт, светская львица из Британии Виктория Херви и звезда Болливуда Айшвария Рай. Более того, за полупрозрачный наряд досталось даже Монике Беллуччи.