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Блеклую Ходченкову сравнили с драконом в Каннах

Светлана Ходченкова. Фото: GLOBAL LOOK press/Dave Bedrosian
Появление российской актрисы Светланы Ходченковой на красной дорожке Канн не осталось без внимания общественности. Наряд блондинки произвел неизгладимое впечатление у публики и модных критиков.
прочитано 1960 раз

Светлана Ходченкова прибыла на Каннский фестиваль в качестве посланницы известного косметического бренда. По красной дорожке известная российская актриса прошлась в открытом платье из золотистой парчи с плиссированным шлейфом и фантазийными воланами. Дополняли образ гладко убранные волосы и словно бы незаметный макияж (который на самом деле достигается титаническими усилиями).

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 Светлана Ходченкова

Светлана Ходченкова актриса

Однако наряд Ходченковой почему-то мало кому пришелся по вкусу. Платье актрисы раскритиковали в пух и прах: дескать, оно выглядит дешево на фоне нарядов других знаменитостей, воланы утяжелили образ, да и вообще актриса Моника Беллуччи появилась на той же красной дорожке в похожем наряде (что считается катастрофой на мероприятиях такого уровня).

"Ни по цвету, ни по фасону ей не подходит", "Блеклая Ходченкова и серое платье как-то не стыкуются", "серый с бледной молью– отстой", "как сидеть в таком платье? Все рюши помнутся т отвиснут", "из-под подола торчат пальцы ног с накрашенными ногтями в тон платья. С волосами вообще проблема", "слишком много тщедушного тела в верхней части. Либо лёгкий шарф накинула бы, либо повыше одеть", "Дракончика напоминает", – выразили свое мнение пользователи интернета. Кроме того, многие указали на чрезмерную, по их мнению, худобу Светланы. Блогеры посоветовали актрисе немного набрать вес, в связи с чем припомнили ей роль в дебютной картине "Благословите женщину", где Светлана обладала куда более внушительными параметрами.

Впрочем, нашлись и те пользователи, кому образ Ходченковой пришелся по вкусу. "Классное платье", "Платье интересное. Возможно цвет искажается и смотрится статично и тяжело. Оттенок нужно было светлее подобрать или больше света на неё направить", "Очень красивое платье! Как раз для Красной дорожки!", "Красивое платье, красивая женщина , прическу надо было чуть посложнее сделать , а так все нормально !" – прокомментировали образ Ходчненковой блогеры.

Автор: Наталья Аряева24 мая 2017, 10:47
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