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Шоу-бизнес

Дочь Навки в платье-ночнушке провалилась в Каннах

Татьяна Навка и Александра Журина. Фото: Chris Jackson/Gettyimages.ru
Татьяна Навка и ее дочь Александра Жулина проводят время в Каннах, где регулярно прогуливаются по красной дорожке одноименного кинофестиваля. Однако и в этот раз наследница фигуристки получила порцию негативных отзывов о своем наряде, который некоторые назвали ночнушкой.
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Накануне, 24 мая, в рамках Каннского кинофестиваля известный режиссер София Коппола представила свой фильм "Роковое искушение". В картине снялись такие актрисы как Кирстен Данст. Эль Фаннинг, Николь Кидман.

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 Татьяна Александровна Навка

Татьяна Александровна Навка фигуристка

Однако не только сыгравшие в ленте артисты прошлись по ковровой дорожке Канн. На мероприятии отметились модель российского происхождения Ирина Шейк, модель Хейли Болдуин, легендарная актриса Настасья Кински, Даутцен Крез и многие другие.

Впрочем, особое внимание публики (причем русскоязычной) привлекли прославленная фигуристка Татьяна Навка и ее старшая дочь Александра Жулина. Для выхода в свет спортсменка выбрала черное платье в пол с открытыми плечами из парчи, дополнив образ убранными в высокую прическу волосами и скромными украшениями. Ее дочь Александра предпочла выйти в свет в розовом закрытом платье. При этом волосы Жулина распустила.

Татьяна Навка и Александра Журина. Фото: Pascal Le Segretain/Gettyimages.ru

Лаконичный образ старшей наследницы Навки пользователи рунета раскритиковали в пух и прах. По мнению блогеров, модный выход Александры стал для нее провалом. "да эти Навки после Шейк прям две феклы стоят", "крестьяне на выгуле", "колхоз "красный лапоть" хоть во что их не одень )))", " Навкина дочка снова не блещет", "Александра жулила снова не ах: на смену костюму офисного работника пришла ночная сорочка", "ещё и цвет поросячий))кто вообще выбрал такое платье, при не возможностях то?", "Что же Навка так неудачно дочку одевает. Александра выглядит в этих нарядах не как молодая девушка, а как женщина преклонного возраста", "дочурка выглядит старше самой Навки", "Вот смотрю на Сашу Жулину... Ведь красивая девушка... Но платье.... Совсем ее испортило, конечно... Как ночнушка, чесслово(((( Даже мама выглядит моложе... (если что, это не комплимент Навке))))" – так звучала лишь часть комментариев в адрес образа Александры Жулиной.

Отметим, что это уже второй модный провал наследницы Навки. Ранее на том же мероприятии, для которого Александра нарядилась в открытое платье с асимметричной юбкой, Жулина получила порцию недовольства за внешний вид. "Очень неудачное фото: платье ужасное. А где твоя другая нога?", "Потеряла ногу по дороге", "Одноногая красавица", "Нелепая и неуместная, что за девочка", "Да, не в мать, жаль", – разочарованно прокомментировали публикацию подписчики.

Автор: Наталья Аряева25 мая 2017, 13:47
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