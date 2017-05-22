Киселев напомнил Собчак об ошибке молодости

Российский журналист Евгений Киселев, работающий сейчас в Киеве, скептически отнесся к видеообращению Ксении Собчак к президенту Петру Порошенко. Гневную речь телеведущей по поводу запрета на Украине российских соцсетей Киселев сравнил с булгаковским "абырвалгом".

"Мне было, право, очень смешно смотреть обращение Ксении Собчак к президенту Украины Петру Порошенко. Сразу вспомнилось: "Эта штука сильней, чем "Фауст" Гете". И булгаковский "Абырвалг" – что-то есть такое, "шариковское", во всей этой истории, выворачивающее шиворот-навыворот очевидные вещи", – написал Киселев в своем блоге на сайте "Обозреватель".

Высмеял журналист и внешний вид Ксении Анатольевны, на которой было платье с глубоким декольте. "На мой вкус, нельзя в таком платье произносить речи, преисполненные прокурорского пафоса", – съязвил Евгений Киселев. Жанр выступления тоже не понравился некогда маститому телеведущему, он припомнил теледиве карьеру в скандальном проекте "Дом-2", где она выступала в роли хозяйки.

"Пусть это была всего лишь ошибка молодости... Впрочем, как гласит народная мудрость, и рыбку съесть, и на трамвае прокатиться едва ли возможно", – пишет он.

Смешным нашел Киселев и тот факт, что обращение Ксении Собчак вышло в эфир в тот самый день, когда в Германии Ангела Меркель принимала в старинном замке Петра Порошенко.

В целом выступление светской львицы и молодой мамы Киселев назвал хладнокровно рассчитанным рекламным ходом, с помощью которого скандальная теледива сумела стать на несколько дней едва ли не главным персонажем в российском и украинском сегментах интернета и вернуть увядающее общественное внимание к своей персоне.

Беглый журналист прокомментировал обращение Собчак и с политической точки зрения. "Выступать адвокатом украинского президента Петра Порошенко я тоже не собираюсь. Порошенко – не ангел. Он, как любой политик, допускает ошибки, принимает решения, которые часто вызывают в обществе резкую критику", – заключил журналист.

Накануне, 21 мая, телеведущая Ксения Собчак в эфире канала "Дождь" обратилась к президенту Петру Порошенко в связи с санкциями против российских интернет-ресурсов на Украине. По ее словам, исторический опыт показывает, что все, кто бросал войну соцсетям, проигрывали.

"Лишив 25 миллионов жителей Украины возможности общаться, вы потеряли 25 миллионов голосов", – сказала Собчак и напомнила Порошенко, что он уже три года воюет с русскими артистами, а теперь еще и со своим собственным народом. "Достойный противник, не так ли?" – сказала Собчак и заключила, что рейтинг Порошенко уже ничто не спасет.





Напомним, что 15 мая президент Украины Петр Порошенко расширил антироссийские санкции и запретил в стране соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сервисы Mail.Ru и "Яндекс", сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и "Доктор Веб". 21 мая Порошенко заявил, что украинцы смогут прожить без российских соцсетей, но специалисты утверждают, что полностью заблокировать ресурсы будет невозможно – у Киева нет таких технических возможностей.