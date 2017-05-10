Собчак нашла спасение для сына возле Пугачевой

Телеведущая обоснуется на Рижском взморье возле Примадонны. Вполне вероятно, что они будут ходить друг к другу в гости.

Телеведущая Ксения Собчак не собирается сидеть все лето в Москве. С сыном Платоном и матерью Людмилой Нарусовой она планирует уехать в Юрмалу и там, на берегу моря, спастись от столичной духоты и смога. Говорят, звездное семейство поселится на даче именитых родственников.

В 2001 году свекор телеведущей Эммануил Виторган вместе с женой Ириной Млодик построил дом на Театральной улице в центре Юрмалы. "Моя супруга – коренная юрмальчанка. Несколько лет назад купили в Латвии квартиру в новостройке. Сделали там террасу, чтобы принимать гостей. Прошел год, и на пустыре поставили два здания буквально впритык к нам. Отдыхать там стало неуютно. И тут местное правительство вернуло Ирине землю в Юрмале, которая когда-то принадлежала ее семье. Мы с женой решили построить на этом месте дом", – цитирует Виторгана "КП". Соседи актера рассказали, что к пребыванию в Юрмале Собчак подготовка идет полным ходом.

Недалеко от дачи семьи Виторган в этом году снова поселится Алла Пугачева с мужем и детьми. Традиционно она арендует в Юрмале поместье стоимостью 15 миллионов евро. Вероятно, Ксюша сможет видеться с Примадонной на приморском променаде.

На Рижском взморье у Собчак есть и своя квартира. Несколько лет назад за 270 тысяч евро (более 197 миллионов рублей по сегодняшнему курсу) она купила хоромы в престижном жилом комплексе у моря. В квартире – пять комнат, камин, огромная гардеробная, просторный балкон с видом на пляж. И чем она плоха для летнего пребывания – вопрос.

К слову, Ксения не намерена сидеть в Юрмале безвылазно. На лето у нее запланировано несколько хлебных мероприятий, в частности телеведущая снова будет править бал на церемонии вручения наград "МУЗ-ТВ" в "Олимпийском".