Няня раскрыла тайны семьи Собчак

Няня Ксении Собчак Ольга рассказала о том, как жила семья первого мэра Санкт-Петербурга и как воспитывали будущую телеведущую. Многое юной Ксюше было запрещено.

"Строго воспитывали Ксюшку. Даже когда она делала уроки, ее мама всегда говорила: „Она сама, ничего ей не подсказывайте“. Жизнь по расписанию, я так понимаю", – вспоминает Ольга.

Женщина жила по соседству с Собчак в обычной питерской девятиэтажке. Анатолий Собчак и Людмила Нарусова обосновались там в 1980-е годы. Из-за большой занятости они нередко "подкидывали" Ксюшу соседям. Ольга, оставаясь с девочкой, баловала ее и тайком кормила Ксению едой, которая в семье Собчак была под запретом.

"Я говорю: „Ксюш, ты будешь свое или яичницу сейчас с колбасой пожарю? Вы едите такое? Я не знаю“". Она говорит: "Да, я не пробовала никогда, но я хочу попробовать", – цитирует НТВ няню.

По словам Ольги, Анатолий Собчак очень сильно любил свою дочь. Когда ему дали новую квартиру, последнюю ночь по старому адресу он провел в комнате вдвоем с Ксюшей. Соседи умилялись, глядя на отношения папы с дочкой. А вот маму Ксении Людмилу Нарусову жильцы побаивались. Тогда она уже была доцентом кафедры истории, ездила по загранкомандировкам. Няня Ольга призналась, что соседи считали, что Нарусова – в доме хозяйка.

Сейчас няня Ксении Собчак гордится своей воспитанницей. Ольга сообщила, что не против посидеть с сыном телеведущей Платоном. И, если Ксюша приедет в Санкт-Петербург, Ольга приглашает свою воспитанницу в гости.

Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) Май 6 2017 в 11:01 PDT

Напомним, Ксения Собчак вышла замуж за Максима Виторгана в феврале 2013 года. В ноябре 2016 года популярная телеведущая подарила не менее известному актеру сына Платона. Для Ксении мальчик стал первенцем, а вот у Максима есть двое детей от первого брака.