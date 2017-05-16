Кудрявцевой экстренно вызвали скорую

Лера Кудрявцева переполошила своих поклонников в Instagram. Ведущая шоу "Секрет на миллион" поделилась снимком, где ее окружают медики, и сообщила, что без помощи врачей она уже не справляется.

Встревоженные журналисты стали строить догадки, что случилось с Лерой, ведь точной причины вызова скорой супруга хоккеиста не сообщила. Она просто констатировала: "Иногда бывает и так. Без помощи врачей уже не справляешься".

Эту запись Лера оставила в разделе сторис, вероятно, в надежде, что ее увидят только близкие. Однако поклонники массово заваливают захворавшую телеведущую пожеланиями здоровья и ждут от Кудрявцевой весточек с полей.

Фанаты блондинки молятся, чтобы с ней не стряслось ничего серьезного, ведь артистам часто требуется помощь из-за банального переутомления. И еще многие знаменитости, попав под капельницу из-за обычной простуды, любят поволновать своих почитателей, не сообщая причины госпитализации.

В случае Леры одни акулы пера предположили, что ее состояние может быть связано с приписываемой ей беременностью. Другие вспомнили, что недавно Кудрявцева призналась в тяжелой болезни. Популярная телеведущая на протяжении нескольких лет страдает от грыжи в позвоночнике, ее даже вносили под руки в самолет.

"Восемь лет меня мучает грыжа в позвоночнике, стоять на каблуках для меня давно мучение", – объявила в микроблоге в конце прошлого года Лера. При этом многие средства лечения просто не приносили результата. "Иголки, банки, массажи , остеопатия , Мануальщики тыщ сто и все ни о чем. Травма старая, запущенная и как результат начала отниматься нога", – посетовала любимица зрителей.