Тайная беременность 45-летней Кудрявцевой

Таролог, экстрасенс Любовь Акви уверена, что 45-летняя Лера Кудрявцева правильно делает, что скрывает свою беременность. Чем меньше посторонних людей об этом знает, тем лучше, ведь не все вокруг с добрыми намерениями, а беременность Лера долгожданная и запланированная.

Действительно по судьбе у Леры Кудрявцевой два ребенка, причем с большой разницей в возрасте, сказала Dni.Ru таролог, экстрасенс Любовь Акви. Причем вторая беременность видится долгожданной и спланированной. "Ребенок будет рожден в обстановке любви и понимания. Беременность, окутанная тайной – правильный выбор Леры. Чем меньше посторонних людей об этом знает, тем лучше, ведь не все вокруг с добрыми намерениями", - уверена гадалка.

Что касается ее избранника, то здесь гармоничный союз двух стихий, которые дополняют друг друга, поэтому экстрасенс считает, что телеведущей не стоит переживать о расставании. "Лера человек с уникальной энергетикой, которая позволяет ей окружать себя хорошими людьми, что будет всегда давать возможность справляться с любыми невзгодами. Однако ей стоит остерегаться поспешных выводов при разногласиях с любимым мужчиной, так как эти временные эмоциональные порывы, не отражающие настоящих чувств, могут привести к затяжному напряжению в паре", – добавила таролог.

По словам эксперта, сейчас наступает период перемен в ее семье, по большей части приятных. В карьере телеведущей намечаются новые интересные проекты, в которых она будет участвовать с энтузиазмом и полной самоотдачей. "Лере нужно пристальное внимание уделять своему здоровью, особенно тем хроническим заболеваниям, которые тянутся из далекого прошлого. Сейчас самое важное для нее это вести более размеренный образ жизни, не растрачивать себя попусту, ведь появление маленького чуда в семье всегда требует много энергии и сил. Рождение еще одного ребенка для Леры – это недостающий пазл для абсолютного счастья, она это сама знает и чувствует", – добавила экстрасенс.