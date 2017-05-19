Ковальчук подставила Кудрявцеву в день рождения

Популярная певица Юлия Ковальчук публично поздравила не менее популярную телеведущую Леру Кудрявцеву с 46-летием. И все бы ничего, но экс-солистка "Блестящих" выбрала на редкость неудачное фото именинницы, тем самым подставив ее в день рождения.

Своим примером Юлия доказала, что в российском шоу-бизнесе женской дружбы кот наплакал, зато коварства – через край. Казалось бы, Лера является чуть ли не идеалом красоты. Найти ее фото в плохом ракурсе – задача практически непосильная, но Ковальчук с ней блестяще справилась.

Можно предположить, что певице не понравились вопросы Леры в декабрьском выпуске шоу "Секрет на миллион". И вот спустя полгода Юлия подала холодное блюдо Кудрявцевой.

Исполнительница своеобразно поздравила в Instagram Леру, отмечающую 19 мая день рождения. Ковальчук адресовала телеведущей сообщение, полное лестных слов и ванильных хештегов про красоту, дружбу и любовь. И при этом Юлия выложила фото, на котором Кудрявцеву практически невозможно узнать. По мнению пользователей Сети, на экране эффектная блондинка совсем не такая опухшая.

"Невероятно мудрая и фантастически красивая!))) @leratv милая Лерочка, думаю у всех витает в голове вопрос: Ну как можно так волшебно выглядеть и совершенно не меняться?!!!" – воскликнула под спорным снимком артистка, что для некоторых подписчиков выглядело как издевка.

"Думаю все дело в твоем огромном и горячем сердце, которое собирает вокруг тебя правильных и нужных людей, и подпитывает твою красоту)!!! С Днем рождения, дорогая! И Дай Бог здоровья тебе и твоим близким ❤❤❤ #деньрождения #леракудрявцева #happybirthday #friends #beauty #love #goodday #юлияковальчук #juliakovalchuk #секретнамиллион", – поздравила подругу Ковальчук.

Подписчики Юлии принялись потешаться над ее женским коварством. "Мне одной кажется, что Лера здесь не очень получилась?..😬", "Показалось ее истинное лицо:-)", "Все дело в кг штукатурки на лице 😀", "Лера похожа на мумию с накладными ресницами", "Боже, Лера такая страшная здесь, как будто ей за 60😂😂😂😂", "с днем рождения , Леру , а фото можно было бы получше подобрать для Леры 🙈", "а фото совсем не айс, испортит настроение Лере", – ужаснулись комментаторы.