Бузову пристыдили за неприличную юбку

Ольга Бузова разочаровала фанатов своим видом. Ведущую скандально известного реалити-шоу "Дом-2" назвали половой тряпкой, и это было одно из эпитетов.

С тех пор, как в личной жизни Ольги Бузовой случилась драма – разрыв и развод с супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым – популярность ведущей "Дома-2" буквально зашкаливает. Причем способствуют этому и действия самой телебрюнетки. Девушка с завидной регулярностью обнажается, выступает с новыми песнями, снимается в фотосессиях, участвует в различных телевизионных шоу и дает интервью.

Самое интересное, что даже негативная реакция со стороны общественности добавляет Ольге успеха. Критика словно бы подстегивает Бузову. Причем она бывает весьма жесткой. К примеру, телеведущая опубликовала видео с фотосессии, для которой нарядилась в короткий черный топ и черную же юбку с умопомрачительным разрезом сбоку. На записи Ольга кокетливо расстегивает молнию на бедре.

Подписчики почему-то не оценили сексуальность Бузовой. "Оля не разочаровывай нас! Чем больше пошлости, тем меньше к тебе уважения! Ты же не такая...", "Швабра", "Половая тряпка", "ФУ РАЗДЕЛАСЬ ТУТ", "Уже не знает че делать", "Что же ты, Бузова, опустилась во все тяжкие???? Совсем никаких моральных понятий??? Это лицо, это поведение, когда же ты уже прийдешь в себя???", "Надо Оле мужика 😄. ..", "Пошлятина", "Для борделя то, что надо!!!" – выразили свое мнение возмущенные подписчики.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Май 1 2017 в 7:01 PDT

Ранее Бузова устроила скандал, когда опубликовала в своем аккаунте фото, на котором запечатлена полностью обнаженной. Впрочем, на снимке все интимные места аккуратно прикрыты одеялом. Невинная подпись к фотографии "Sweet dreams #привыкаю" являлась отсылкой к песне Ольги. Однако ее все комментаторы оценили чрезмерную откровенность снимка. Пользователи возмутились и заявили, что этим снимком певица подает плохой пример. Интересно, что вскоре это фото Бузовой было удалено.