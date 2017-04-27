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Зверев с иконой ублажил Бузову

Король гламура высказался о пении звезды "Дома-2". Он уверен, что телеведущая все делает правильно.
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Поющий парикмахер Сергей Зверев и ведущая реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова стали самыми заметными гостями pre-partry музыкальной премии телеканала RU.TV. Зверев, как и положено самотитулованному королю гламура, пришел в туфлях на десятисантиметровой платформе, с короной, дамской сумочкой, десятком перстней.

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Грудь 53-летнего стилиста украшали огромные из самоварно-цыганского золота буквы "СЗ", издали напоминающие логотип дома "Шанель". Но главное – на цепи висела ладанка с ликом Христа! В какой церковной лавке купил ее Зверев, бог ведает. Но, очевидно, она Сергею страшно нравится, поскольку он то и дело поправлял и теребил ее, чтобы все вокруг заметили.

Вдруг ведущие вечеринки стали объявлять имена претендентов на музыкальную награду этого года. Ольга Бузова, услышав свое имя, возликовала, стала хлопать и радоваться. Многие скептики вокруг хихикали, поскольку звезда "Дома-2" состязалась с признанными эстрадными мэтрами. 

Сергей Зверев. Фото: Феликс Грозданов/Dni.ru

А вот Сергей Бузову поддержал: "Пока она не запряглась, пока в хорошей форме, пусть хоть каждый день поет и выпускает клипы!" Сам он в интервью Dni.Ru признался, что тоже "весь в творчестве" – мол, полные стадионы, фанаты в истерике, песни потоком льются. И уже заработал столько призов, что не знает куда девать. "Лучше бы деньгами давали, – сверкнул Сергей белоснежными винирами под подкачанными губами. – А то недавно уборку затеял, процентов двадцать наград на помойку вынес". 

Автор: Иван Губкин27 апреля 2017, 11:50
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