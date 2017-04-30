Чем Бузова занимается по ночам

Восходящая звезда отечественной эстрады, певица и ведущая Ольга Бузова решила рассказать, чем она занимается по ночам. Оказалось, что даже после захода солнца артистка не перестает работать.

"Я знаю, что мы с Алексеем Голубевым делали сегодня ночью", – написала Ольга Бузова на своей странице в Instagram. Поклонники ее таланта уж было предположили, что в жизни их любимицы появился новый мужчина, однако все оказалось менее романтично.

Алексей Голубев – режиссер, с которым у певицы если и возникли отношения, то исключительно деловые. И целая ночь была потрачена не на развлечения, а на упорную работу. "Сняли такие красивые кадры. Будет бомба. Премьера клипа 15 мая", – пообещала Ольга. Так что ждать очередного успеха певицы в деле покорения отечественной эстрады и сердец поклонников осталось недолго.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 29 2017 в 10:50 PDT

Намеки на скорый выход нового клипа фанаты разглядели и в ее предыдущем сообщении. "Наконец наступила весна. Пора любви. Когда-нибудь я над землей смогу парить на крыльях", – написала Бузова в сообщении под видео под аккомпанемент новой песни.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 29 2017 в 7:32 PDT

А до этого тема крыльев появлялась в сообщениях Ольги о других ее произведениях. Певица сообщила поклонникам, что в iTunes уже можно купить рингтон на ее песню "Люди не верили". "Мне очень нравится там проигрыш... А еще больше мне нравится то, что на моих выступлениях вы поете вместе со мной. Мне это придает сил двигаться дальше", – призналась артистка.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Апр 28 2017 в 2:27 PDT

"Впереди очень много работы... Я готовлюсь к концерту, записываю альбом... Готовлю номера, костюмы... И когда мне кажется, что я устала, я вспоминаю ваши глаза и улыбки и понимаю, ради чего я все это делаю. Спасибо вам", – добавила она.

