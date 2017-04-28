Бузова публично схватилась за округлившийся живот

Беременность восхитила ведущую "Дома-2". Правда, сама она пока не решается стать мамой.

О том, что самые скандальные участники проекта "Дом-2" Тата Абрамсон и Валерий Блюменкранц расписались, стало известно еще два дня назад. Церемония регистрации брака состоялась в Гагаринском отделении ЗАГСа города Москвы. На невесте было роскошное белое платье и необычный головной убор в виде короны. А пышное празднование знаменательного события прошло на следующий день в "городских квартирах".

Dni.Ru выяснили подробности торжества. Оказалось, в этот день все участники проекта оказались "на воле" и отправились отмечать рождение новой семьи. Поздравить влюбленных с законным браком приехала даже ведущая программы Ольга Бузова.

Тата находится на последних месяцах беременности: летом она родит дочь, которая станет десятым ребенком, появившимся на свет на телестройке. Ведущая "Дома-2" то и дело гладила живот Абрамсон, интересуясь, как себя чувствует будущая мама. И, возможно, мечтала попробовать себя в этой роли.

Большинство поклонников уверены: если бы не беременность Таты, пара давно бы распалась. Новобрачным прочат быстрый развод – уж очень часто они публично скандалят. Конкуренция на шоу серьезная, страсти кипели даже в преддверии свадьбы. И все же этот союз стал на проекте 15-м.