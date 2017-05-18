Русская любовница миллиардера покорила Канны

На открытии 70-го Каннского кинофестиваля в этом году блистало немало российских красавиц. Сначала иностранные репортеры восхищались Еленой Исинбаевой и Викторией Боней, а затем в СМИ стали появляться заметки о молодой и очень эффектной любовнице миллиардера Дмитрия Рыболовлева.

Избранницей 50-летнего крупного предпринимателя, входящего в двадцатку богатейших людей России, журналисты назвали 26-летнюю модель Дарью Строкоус. Эксперты фэшн-индустрии считают, что она будто копия Умы Турман и Ани Рубик.

Стройная блондинка, похожая на трепетную лань, появилась на красной дорожке международного кинофестиваля в белом открытом платье от кутюр. Высокий рост позволил манекенщице обойтись без высоких каблуков, счастливица дефилировала перед фотографами в босоножках на плоской подошве.

Специалисты сразу определили, что на Дарье шифоновое платье в пол от французского дома Christian Dior. Длинная юбка буквально усыпана сердцами, звездами и логотипами CD.

Такой выбор наряда показался журналистам странным. Ведь, как сообщают светские издания, накануне церемонии открытия другой легендарный модный дом Zuhair Murad объявил Строкоус своей музой. А значит, россиянка должна была пройти по красной дорожке киносмотра в роскошном платье от этого модельера. Но, судя по всему, Christian Dior в этой битве победил.

К слову, другая россиянка, бывшая звезда "Дома-2" Виктория Боня для красной дорожки выбрала чудесное розовое платье с пышной юбкой от модного дома Georges Hobeika. В этот раз, вероятно, Ксении Собчак, не попавшей на кинофестиваль, уже не к чему будет придраться. Боня прибыла на киносмотр с верной подругой Хофит Голан.

А двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева для церемонии открытия выбрала темное обтягивающее платье. Макияж спортсменке сделали яркий, и с ним она стала настоящей женщиной-вамп.

Публикация от Yelena Isinbaeva (@isinbaevayelena) Май 18 2017 в 2:28 PDT

Позже Елена поделилась впечатлениями от мероприятия. "Мир кино, конечно, сильно отличается от нашего спортивного мира, но точки соприкосновения есть. Было очень приятно идти по красной дорожке и слышать восторженные голоса фотографов, – призналась довольная чемпионка. – Здесь меня и мои достижения знают 💎".



Напомним, юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль стартовал вечером 17 мая 2017 года на Лазурном берегу. В рамках программы представлены две картины российских режиссеров: "Кроткая" Сергея Лозницы и "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.