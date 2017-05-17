52-летняя Белуччи публично зацеловала мужчину

Богиня мирового кино Моника Белуччи поразила гостей 70-го Каннского кинофестиваля своей раскованностью. Сначала она вышла на сцену в платье с прозрачным верхом, а затем буквально зацеловала партнера.

Потрясающая Моника затмила всех остальных див, прибывших на киносмотр. Актрисе досталась почетная роль хозяйки церемонии открытия. Бывшая жена Венсана Касселя вышла на сцену в синем приталенном платье из невесомого шифона.

Зону декольте Белуччи украсила крупными драгоценностями с бриллиантами. Но отнюдь не блеск дорогого ювелирного изделия привлекает внимание. Сквозь прозрачную ткань платья можно разглядеть и пышную грудь, и крутые бедра звезды.

Еще один комплимент Монике – она обошлась без боевой раскраски. Актриса сама по себе настолько яркая, что может выглядеть соблазнительно без красной помады и тонны грима.

Вот оказавшийся рядом с Белуччи представитель сильного пола и не устоял. Если верить всезнающим иностранным журналистам, счастливчиком, которого так страстно облобызала знойная итальянка, стал 38-летний французский комик Алекс Лутс. Теперь ему завидуют мужчины во всему миру.

Напомним, юбилейный 70-й Каннский кинофестиваль стартовал вечером 17 мая 2017 года на Лазурном берегу. В рамках программы представлены две картины российских режиссеров: "Кроткая" Сергея Лозницы и "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

В рамках мероприятия будет представлено 18 картин. 28 мая фильмы оценит профессиональная коллегия жюри, в которую вошли режиссеры Педро Альмодовар и Марен Аде, американские актеры Джессика Честейн и Уилл Смит, китайская актриса Фань Бинбин, французский композитор Габриэль Яред и другие.