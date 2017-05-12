Похудевшая на 16 кг Максакова произвела фурор на "Евровидении"

Вдова убитого экс-депутата Дениса Вороненкова Мария Максакова произвела фурор на "Евровидении" в Киеве. Похудевшая на 16 килограммов блондинка в мини пришла на конкурс развеяться, потому что, по ее словам, жизнь продолжается.

Ненадолго забыть о трауре и покинуть четыре стены скорбящую Марию уговорил известный светский хроникер Артур Гаспарян. Он давно знаком с оперной дивой, проживающей сейчас в Киеве.

"Мне почему-то показалось, что в терапевтических целях надо сделать ей такое предложение. Не без сомнений и душевной неловкости я шел на этот отчаянный шаг", – рассказал о том, как пригласил Марию на "Евровидение" журналист.

К его удивлению бывшая жена Вороненкова предложение приняла с радостью и явилась на конкурс во всем великолепии. "Подтвердилось мое давнее наблюдение – Маша сильная! Уникальная женщина, которая любые удары судьбы принимает в полный рост и с открытым забралом..." – восхищается певицей Гаспарян.

За недели траура Максакова скинула больше десяти лишних килограммов. "Когда мы встретились, то все дивы конкурса, надо сказать, померкли в моих глазах серыми мышами. Похудевшая на 16 кг, стильно одетая, свежая лицом, легкая и приятная в общении, как всегда…" – цитирует восторженного Артура сайт "Московский Комсомолец".

Мария Максакова вышла в свет на «Евровидение 2017»: «Жизнь продолжается!» https://t.co/dY2U31WJIj — МК (@mkomsomolets) 12 мая 2017 г.

Не только репортер, но и другие мужчины буквально в штабеля укладывались, когда видели Марию в коротком черном платье. "Пока мы шли в вип-ложу, молодую вдову то и дело пожирали вожделеющими взглядами. Хороша!" – резюмировал Гаспарян, добавив, что Максакова впервые оказалась на "Евровидении" и была очень заинтересована всем, что происходило на сцене.