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Шоу-бизнес

Садальский набросился на Максакову у Малахова

Станислав Садальский и Мария Максакова. Фото: dni.ru
Андрей Малахов смог уговорить Марию Максакову принять участие в шоу "Пусть говорят", но ее там плохо встретили. В частности, на оперную диву с упреками набросился близкий друг ее матери Станислав Садальский.
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Ради сбежавшей на Украину Максаковой в студии Малахова был организован телемост. Оперная дива вещала из Киева, где прошло "Евровидение-2017". Его звездные гости телепрограммы и обсуждали.

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 Мария Петровна Максакова-Игенбергс

Мария Петровна Максакова-Игенбергс оперная певица, педагог

Вдова убитого экс-депутата Дениса Вороненкова была на одном из полуфиналов, поэтому со знанием дела отвечала на вопросы. Правда, ее слова про представительницу России на конкурсе Юлию Самойлову понравились далеко не всем. Марию не удивило, что СБУ запретила певице въезд на территорию страны, из-за чего разразился большой скандал.

"Это решение, которое связано с законодательством Украины. Здесь совершенно очевидно, что оно было нарушено Юлией, потому что она выступала в Крыму, и это явилось причиной запрета на въезд, – категорично заявила Максакова. – Если бы не было в ее биографии этого обстоятельства, то она бы приехала и выступала здесь. Нет никаких сомнений".

Уже несколько дней ходят слухи, что оперная дива планировала или, возможно, в будущем году выступит на "Евровидении". Оказывается, нет дыма без огня. "Я была готова на любые эксперименты и авантюры, в том числе на "Евровидение". В связи с теми обстоятельствами, которые произошли, это было исключено", – напомнила зрителям об убийстве Вороненкова Максакова.

В будущем Мария чисто теоретически может появиться на конкурсе. Хотя ее еще туда не звали. "Это гигантская ответственность – представлять страну на таком международном смотре. Таких предложений я пока не услышала, но если бы оно прозвучало, я бы серьезно к этому отнеслась", – пообещала артистка.

Мария Максакова. Фото: 1tv.ru

В ходе телемоста ведущий "Пусть говорят" узнал у Марии, не собирается ли она с визитом в Россию. Максакова ответила Малахову, что в обозримом будущем она планирует оставаться в Киеве из-за покойного супруга.

"У меня нет каких-то препятствий к возвращению. Дело в том, что я по-прежнему люблю своего мужа. Так получилось, что могила его здесь. По этой причине, в том числе, я пока не готова к такому шагу", – объяснила оперная дива.

С миром беглянку россияне не отпустили. Известный актер Станислав Садальский буквально набросился на Максакову, эмоционально упрекнув ее  том, что она забыла свою мать. Актер попросил исполнительницу позвонить родительнице.

"Я друг мамы, а не Маши. И Маша – большой мастер варить кашу. Маша хорошо варила в Думе, теперь Маша варит кашу в Киеве", – иронизировал артист. Слушая его, Максакова стремительно мрачнела. "В свое время на телевидении был такой ролик: "Дима, позвони маме". Я просто хочу Маше сказать: "Позвони маме и папе". Вот не надо только строить такие глаза!" – возмутился Садальский.

Сегодня у. Малахова .... обменялись любезностями с депутатом Леной Драпеко , я ей ... правильно тебя когда-то Анатолий Собчак выгнал из думы))) -правильно тебя в Украину не пускают парировала депутат с 40 летним стажем, воспевавшая всех правителей и все четыре партии в которых побывала! Восхищаюсь виртуозному мастерству Драпеки, впрочем она такая в думе не единственная... #драпеко #пустьговорят #брехня #садальский #малахов #останкино #1канал #россия

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal)

"Стас, я могу обойтись без твоих советов?" – моментально вспылила Мария. "Я с вами на вы, и вы со мной на вы, пожалуйста", – колко ответил Максаковой Садальский. После словесной перепалки певица категорически отказалась мириться с матерью, якобы оскорбившей Вороненкова сразу после его убийства.

"Я благодарна своей маме, за все, что она для меня сделала. Я все равно ее люблю. Но, к сожалению, есть поступки, которые делают невозможным наше общение. Как говорил Толстой, простить могу, обнять не могу – руки отрезаны. Думаю, меня здесь поймут", – осталась при своем мнении Мария.

Автор: Елена Алешина15 мая 2017, 21:12
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мария Максакова в жизни и на сцене

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