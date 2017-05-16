Участница "Дома-2" покинула телепроект с переломами

Пензенская участница "Дома-2" Дарина Маркина покинула Сейшельские острова. Девушке пришлось лечь в больницу в связи с двумя переломами ноги.

Пара Никиты Кузнецова и Дарины Маркиной вернулась с "Острова любви" в Москву по причине того, что девушка, прыгая по камням, поскользнулась и сломала ногу в двух местах. "На днях, по непредвиденным обстоятельствам, нам с Никитой пришлось покинуть остров. Прогуливаясь и бегая с Ником по скользким камням, я спрыгнула вниз. К сожалению, неудачно, случайно подвернув во время этого прыжка ногу", – написала девушка в своем Instagram.

Интернет-пользователи уверены, что виной всему количество спиртного на сейшельских вечеринках. Однако Маркина поспешила разубедить своих подписчиков в том, что инцидент случился с ней в состоянии алкогольного опьянения.

"Подмечу, что была в абсолютно трезвом состоянии. Просто многие связывают этот инцидент с вечеринкой в честь моего прошедшего дня рождения. Врачи диагностировали два перелома. Сейчас нахожусь в клинике, надеюсь на скорейшее выздоровление. Спасибо близким за поддержку и моему самому сильному и любимому Никите, который носил везде на руках, поддерживал, лечил, катал на коляске по всему аэропорту и всегда рядом со мной. Как говорится, и в беде, и в радости", – добавила Маркина. Подписчики желают Дарине скорейшего выздоровления и уверяют, что она может рассчитывать на их поддержку.

Как известно, подобные случаи – не редкость на "Доме-2". Участники периодически покидают телепроект с различными травмами. Так Олег Майами, находясь на "поляне", неудачно упал в бассейн и серьезно повредил позвоночник. По одной из версий, молодой человек ударился головой о дно и сломал шею. Но существует и иная точка зрения. Некоторые поклонники телестройки считают, что участник "Дома-2" Алексей Самсонов имел личные счеты с парнем, и именно он якобы отправил Олега в реанимацию.







