Жужа: На "Доме-2" произошла драка из-за Орловой

На днях СМИ сообщили, что Катя Жужа подсидела Ольгу Орлову и вместо нее стала ведущей "Дома-2" на Сейшелах. А сейчас брюнетка рассказала, что из-за бывшей солистки "Блестящих" подрались участники проекта.

В выпуске новостей на официальном сайте "Дома-2" Жужа объявила, что Орлова приготовила для всех поклонников настоящий сюрприз. По словам Кати, Ольга, два месяца назад устроившаяся на телестройку ведущей, решила тряхнуть стариной и записала новый хит.

"Поздравляю Ольгу Орлову с выходом песни "Без тебя не могу". Ты молодец! Ждем уже новый, долгожданный альбом! А пока у меня и телезрителей вопрос: когда будут съемки клипа на эту песню? Ведь ты обещала снимать видео на Сейшелах!" – напомнила своей коллеге Жужа.

Если продюсеры шоу попросили Ольгу покинуть солнечный рай на Земле и вернуться в Москву, на стылую "поляну" "Дома-2", как о том пишут всезнающие журналисты, то певице действительно стоит поторопиться с видео.

В своей речи Катя, которая вместо Ольги станет ведущей на Сейшелах, с иронией заявила, что артистка стала причиной потасовки на проекте. "Кузнецов сказал, что на самом деле накануне Захар и Стас подрались как раз из-за того, что не поделили главную роль в клипе. Видимо, парни на кулаках выясняли, кто больше достоин звания героя-любовника", – предположила Жужа.

☀️☀️☀️☀️☀️ Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) Май 15 2017 в 12:24 PDT

Затем эффектная брюнетка, у которой, по слухам, рейтинги значительно выше, чем у Орловой, обратилась к певице. "Оля, не томи! Мы все хотим знать, кому из них достанется главная роль в клипе. Я бы тоже не прочь сгонять на Сейшелы и принять участие, – смеясь, призналась Катя, которая, если верить ее Instagram, уже на Сейшелах. – Если что, зови!"

На месте �� Публикация от К А Т Я. Ж У Ж А. (@katyajuja555) Май 14 2017 в 9:53 PDT

Напомним, к счастью поклонников Ольги, бывшая солистка "Блестящих" не покидает проект окончательно, она продолжит работу в качестве ведущей, но уже на "поляне". В настоящий момент телешоу ведут Влад Кадони, Андрей Черкасов, Ольга Бузова и Ксения Бородина. Продюсеры "Дома-2" уверяют, что работа найдется и для Орловой.