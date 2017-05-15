Украинка из "Дома-2" назвала народ гнилым

Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Александра Артемова рассказала о двуличии тех, кто ее критикует за то, что она решила получить российский паспорт. Девушка заявила, что "народ гнилой".

Едва Александра Артемова объявила о том, что планирует получить российского гражданство, как на нее немедленно обрушились с критикой, причем многие злопыхатели откровенно оскорбляли девушку. Как утверждает сама Артемова, ее аккаунт в социальных сетях забросали угрозами, и Александра была вынуждена закрыть возможность писать ей личные сообщения.

"Я рождена в России, свидетельство у меня российское. Просто потом родители развелись и мы переехали в Луганск, хотя я его не считаю Украиной. Очень жалко, что народ разделился и сейчас обзывают друг друга повсюду. Многие в Интернете только и могут, что оскорблять. Мне поступают анонимные звонки с угрозами, мне пишут в соцсетях. Они думают, что лучше участников "Дома-2", а в итоге в жизни при встрече чуть ли не в зад целуют ради совместного фото. Странно это. Они сами такие же приезжие, но при этом им лишь бы опустить. Народ гнилой просто", – цитирует Александру Артемову Life.ru.

Ранее звезда скандально известного реалити-шоу призналась, что даже друзья перестали с ней общаться. "Два знакомых от меня отвернулись, пошли служить в украинскую армию. Для меня это стало ударом. Уж что-что, а политические взгляды, конечно, могут у друзей не сходиться, но не с бранью, руганью, желанием смерти и тому подобное. Для меня это боль", – рассказала Артемова в недавнем интервью.

Отметим, что Артемова решила получить российский паспорт из-за того, что выходит замуж за другую звезду "Дома-2" Евгения Кузина. Влюбленные стали победителями в конкурсе "Свадьба на миллион". Торжество запланировано на август – начало сентября и пройдет в Москве, сообщила журналистам невеста.