В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе

В семье одного из самых ярких бывших участников "Дома-2" Рустама Солнцева случилось страшное горе. Шоумен похоронил любимого брата, чья жизнь внезапно оборвалась в 38 лет.

Накануне скорбящий Рустам поделился тоской с подписчиками в Сети. "Сегодня плохой день.. – сообщил в Instagram Солнцев, колесящий по стране с выступлениями. – Сначала я похоронил своего любимого брата Ярослава.. облился слезами.. потом был самолет ..три авто и я уже веселю Торжок.. Люди ждут и их нельзя подводить... Гибридная жизнь. Берегите себя..😓😓❤❤❤"

Журналисты выяснили у звезды "Дома-2" подробности трагедии, случившейся с Ярославом. Оказалось, что 38-летнего брата Рустама подвело сердце. Молодой человек выглядел настолько здоровым, что его внезапная кончина стала для семьи шоком.

"Дни, конечно, выдались ужасные. Днем я стою у гроба, а спустя несколько часов еду вести вечеринку. Ярославу было всего 38 лет… Все случилось в один миг – мы с семьей до сих пор не можем поверить в произошедшее", – с горечью сказал Рустам.

По словам экс-участника телестройки, его брат был добрым человеком, всегда готовым прийти на помощь. "А еще – сильным мужчиной, про таких говорят "здоров как бык". Месяц назад у брата стало болеть в области сердца, – вспоминает Солнцев. – Но он не хотел обращать на это внимание – трудился федеральным судьей, работа отнимала все его время. Говорил, мол, некогда по врачам ездить".

Публикация от Рустам Солнцев (@solncevrustam_) Апр 30 2017 в 3:44 PDT

Однако боль не проходила. "Жаловался близким, жена и мама с папой пытались убедить его пройти обследование, но не успели… – приводит слова Рустама сайт "СтарХит". – В итоге у Ярослава остановились сердце. Родные теперь не могут простить себе, что не убедили его сходить к доктору…"