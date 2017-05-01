Малахов откровенно о тяжелой судьбе Борисовой

Известный телеведущий Андрей Малахов высказался о скандале с Даной Борисовой. Близкий знакомый звезды выразил готовность разделить ответственность за то, что с ней произошло.

Малахов считает, что если бы два года назад дал ход скандальному интервью, в котором Борисова обвиняет собственную мать, все могло бы сложиться по-другому. Телеведущий предполагает, что тогда звезда не замечала надвигающуюся на нее беду.

"Не собираюсь отрицать вины и вместе с друзьями Даны Борисовой готов разделить ответственность за то, что с ней случилось", – написал Малахов на сайте журнала "Стархит". Телеведущий выразил надежду, что ради дочери Борисова изменит свою жизнь и избавится от наркозависимости.

"Мы отправляем Дану на лечение в Таиланд. Там, в закрытой от внимания прессы клинике, она пробу­дет несколько месяцев", – отметил Малахов. Лучшей мотивацией для Борисовой, по мнению телеведущего, будет приезд ее дочки Полины: она навестит мать в клинике на летних каникулах.

Напомним, мать Даны Борисовой рассказала Малахову о семейной драме во время записи передачи "Пусть говорят". По ее словам, звезда страдает от наркозависимости.

Позже в скандале произошел неожиданный поворот. Борисова запечатлела мать в состоянии, похожем на алкогольное опьянение. Ролик был опубликован в Сети.