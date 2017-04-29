Борисова записала на видео пьянство матери

Скандал Даны Борисовой с матерью получил неожиданное продолжение. Как оказалось, вражда в семье началась еще в 2014 году.

Проблемы в семье Даны Борисовой стали достоянием общественности после того, как мать известной телеведущей пришла на программу "Пусть говорят". Там она рассказала о наркозависимости дочери. Кроме того, высказывались предположения, что подсадил ее на употребление запрещенных веществ продюсер Тима Брик.

Невеста погибшего продюсера Евгения Кириченко опровергла эту информацию. Более того, судя по ее рассказам, вражда в семье началась еще в 2014 году.

"Дана на три месяца сняла себе домик в Испании, куда отправилась месте с семьей. Ее продюсер в это время сидел или в Москве, или в Тунисе, со мной. Однако наша поездка на море не доставила Тиме особой радости. Ведь из Испании Дана слала ему крайне неприятные видео с участием Екатерины Ивановны", – заявила Кириченко. По ее словам, Борисова желала предать скандальные ролики огласке.

Судя по всему, одна из таких видеозаписей появилась в Интернете. На опубликованных кадрах видно, что мать Борисовой находится в странном состоянии, которое напоминает алкогольное опьянение, передает сайт "Комсомольская правда".

"Тима отказался портить репутацию Екатерины Ивановны, которую он высоко ценил и уважал. Да и вообще, ему казалось, что Дане не следует портить репутацию подобными историями", – продолжила Кириченко. Она отметила, что один из подобных роликов все равно каким-то образом просочился в прессу.