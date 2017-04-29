Находящаяся на лечении Борисова перестала выходить на связь

Телеведущая улетела в Таиланд и пропала там. Возможно, изоляция – это часть методики по избавлению от наркозависимости.

Телеведущая Дана Борисова несколько дней назад улетела лечиться от наркозависимости в Таиланд. И пропала там. Последняя публикация на ее страницей в социальной сети Instagram появилась три дня назад. В ней Дана написала: "Они пришли еще раз! Я ходила сонная и ненакрашенная и пила чай. Это свежая фотка полтора часа назад. Мы уже в Шереметьево, у меня билет на Самуи, так что, Таиланд, привет. Представляете, рейтинги показали, что по рейтингам среди простых людей, я впереди многих и многих ведущих. Мы будем снимать новый проект "Тающие на глазах" для Первого канала".

Никакого нового проекта, как писали ранее Dni.Ru, не было. Друзья пошли на хитрость, чтобы вытащить Дану из дома и отправить в клинику. Об этом сообщил прославившийся на телепроекте "Дом-2" друг Даны Рустам Солнцев: "Мы приехали после съемок передачи к ней домой – я, девочки, с которыми она работала, Андрей Малахов, Прохор Шаляпин. Поднялись наверх все, кроме меня. Ребята решили, что я ее точно смогу напугать и он заподозрит что-то неладное. С ней была проведена беседа. Мол, она срочно вылетает на остров, где будет сниматься новое шоу. Слава богу, она согласилась и улетела"

С тех пор Dni.Ru много раз пытались связаться с Борисовой. Но ее телефон выключил, а в сервисе мгновенного обмена текстовыми сообщениям WhatsApp послания хотя и доставляются, но остаются без ответа. Дана за все это время написала корреспонденту Dni.Ru единственную фразу: "Моя мама постаралась и теперь мне ******", после чего пропала.

Возможно, в реабилитационном центре, куда за счет Первого канала отправили Дану, пациентам запрещено пользоваться гаджетами – отвечать на звонки, писать сообщения и делать посты в социальных сетях.

