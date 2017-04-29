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Находящаяся на лечении Борисова перестала выходить на связь

Дана Борисова. Фото: GLOBAL LOOK press/Nadezhda Lebedeva
Телеведущая улетела в Таиланд и пропала там. Возможно, изоляция – это часть методики по избавлению от наркозависимости.
прочитано 3205 раз

Телеведущая Дана Борисова несколько дней назад улетела лечиться от наркозависимости в Таиланд. И пропала там. Последняя публикация на ее страницей в социальной сети Instagram появилась три дня назад. В ней Дана написала: "Они пришли еще раз! Я ходила сонная и ненакрашенная и пила чай. Это свежая фотка полтора часа назад. Мы уже в Шереметьево, у меня билет на Самуи, так что, Таиланд, привет. Представляете, рейтинги показали, что по рейтингам среди простых людей, я впереди многих и многих ведущих. Мы будем снимать новый проект "Тающие на глазах" для Первого канала".

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Никакого нового проекта, как писали ранее Dni.Ru, не было. Друзья пошли на хитрость, чтобы вытащить Дану из дома и отправить в клинику. Об этом сообщил прославившийся на телепроекте "Дом-2" друг Даны Рустам Солнцев: "Мы приехали после съемок передачи к ней домой – я, девочки, с которыми она работала, Андрей Малахов, Прохор Шаляпин. Поднялись наверх все, кроме меня. Ребята решили, что я ее точно смогу напугать и он заподозрит что-то неладное. С ней была проведена беседа. Мол, она срочно вылетает на остров, где будет сниматься новое шоу. Слава богу, она согласилась и улетела"

С тех пор Dni.Ru много раз пытались связаться с Борисовой. Но ее телефон выключил, а в сервисе  мгновенного обмена текстовыми сообщениям WhatsApp послания хотя и доставляются, но остаются без ответа. Дана за все это время написала корреспонденту Dni.Ru единственную фразу: "Моя мама постаралась и теперь мне ******", после чего пропала.

Возможно, в реабилитационном центре, куда за счет Первого канала отправили Дану, пациентам запрещено пользоваться гаджетами – отвечать на звонки, писать сообщения и делать посты в социальных сетях.

Автор: Иван Губкин29 апреля 2017, 15:47
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