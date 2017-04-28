Больную Дану Борисову жестоко обманули

Друзья пошли на подлог, чтобы отправить телеведущую на реабилитацию. Но не жалеют об этом. Ведь все – ради блага блондинки.

Новость о том, что известная телеведущая Дана Борисова нарко– и алкозависима, сообщила в эфире передачи Андрея Малахова "Пусть говорят" ее мать Екатерина. Она предъявила справку из медицинского учреждения и признала свое бессилие в борьбе с пагубными привычками дочери. Апофеозом шоу стало признание самого Малахова, что, мол, он два года молчал в надежде на исправление Даны, однако этого не произошло, и он вынужден был прибегнуть к такому способу.

Малахов, кстати, был инициатором того, чтобы отправить Борисову на лечение в Таиланд. Об этом Dni.Ru рассказал друг Даны – прославившийся на телепроекте "Дом-2" Рустам Солнцев. "Теперь уже можно говорить про это, – вздохнул он. – Мы приехали после съемок передачи к ней домой – я, девочки, с которыми она работала, Андрей Малахов, Прохор Шаляпин. Поднялись наверх все, кроме меня. Ребята решили, что я ее точно смогу напугать и он заподозрит что-то неладное. С ней была проведена беседа. Мол, она срочно вылетает на остров, где будет сниматься новое шоу. Слава богу, она согласилась и улетела. Я знаю, что сейчас она поправляется".

Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Апр 25 2017 в 7:02 PDT

"Они пришли еще раз! Я ходила сонная и ненакрашенная и пила чай. Это свежая фотка полтора часа назад. Мы уже в Шереметьево, у меня билет на Самуи, так что, Таиланд, привет. Представляете, рейтинги показали, что по рейтингам среди простых людей, я впереди многих и многих ведущих. Мы будем снимать новый проект "Тающие на глазах" для Первого канала", – сообщила в своем Instagram одураченная Борисова. Малахов, очевидно, уговаривая Дану поехать "на съемки", пообещал, что вскоре к ней вернется дочь, которую забрал отец. "Сегодня Андрюша сам позвонит Максиму, и, думаю, скоро она вернется ко мне" – радовалась блондинка.



Все расходы взял на себя Первый канал. Об этом, как ранее писали Dni.Ru, сообщил Прохор Шаляпин. "Канал оплатил лечение , это на первое время около миллиона рублей. Так что пока вы привыкаете – мы действуем конкретно", – заявил певец, обращаясь к пользователям Сети, которые находятся "в шоке" от вскрывшейся истории.