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Вскрылось лицемерие матери Даны Борисовой

Дана Борисова с матерью. Фото: instagram.com/danaborisova_official
Невеста покойного продюсера Тимы Брика, которого мать Даны Борисовой обвинила в том, что он якобы подсадил ее дочь на наркотики, Евгения Кириченко решила расставить все точки над "i". Она заявила, что раньше родительница ведущей хорошо относилась к Тиме, а теперь обвиняет его в главной беде своей дочери.
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Журналист и пиарщик Евгения Кириченко начала свой рассказ с того, что Тима Брик и Дана Борисова начали сотрудничать летом 2013 года. Тогда забытая работодателями, сильно располневшая ведущая жила с матерью и дочкой в одной квартире, однако Тима Брик решил заняться ее раскруткой. Для начала он заставил ее похудеть. А так как и сам был далек от модельных форм, они стали сбрасывать вес вместе.

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"Это обстоятельство очень нравилось маме Даны Екатерине Ивановне. Это сейчас она делает из Тимы главного злодея. А тогда она высоко ценила "старательного мальчика" и даже уговорила дочь повысить Тиму в должности. То есть пиарщика – в продюсеры", – отметила двуличие матери Борисовой Кириченко. При этом женщина отметила, что Борисова и Брик работали вместе всего полтора года. Постепенно их отношения сошли на нет, в том числе и потому, что у Тимы не сложились отношения с мужем Даны Андреем Трощенко.

Кириченко заявила, что у Даны с матерью были сложные отношения. "Мама очень жестко контролировала Дану. Следила за домом. Проверяла все ящики, карманы, отслеживала бухгалтерию. Не думаю, что при таком раскладе Борисова смогла бы хранить в квартире какие-либо препараты без ее согласия", – рассказал Евгения, сообщив, что Дана и Екатерина часто скандалили, причем регулярно причиной ссор были мужчины.

А еще поводом для противоречий между женщинами является девятилетняя Полина, дочь Даны. "Если мы немного отмотаем пленку и просмотрим заметки в СМИ, то заметим, что Дана и Екатерина Ивановна постоянно делят внимание своей дочки или внучки. Дана неоднократно признавалась и в приватных беседах, и в интервью, что бабушка настраивает дочь против нее. Бабушка постоянно рвется забрать ребенка себе. Центром вселенной для обеих женщин является ребенок. Но это живой человек, а не переходящий кубок. И не канат, который надо перетягивать. У Полины есть ум и воля. И психика, которую они ломают своей войной", – цитирует Кириченко сайт "Комсомольская правда".

Зашла речь и о наркотической зависимости Борисовой. Егения заявила, что не верит в то, что Дана могла сама себе покупать столь дорогой кокаин, поскольку в настоящее время ведущая не имеет постоянного дохода. А еще Борисова, по словам Кириченко, абсолютно не в состоянии хранить тайны. "Если она что-то совершает, об этом знают все в радиусе километра. Она категорически не умеет хранить секреты. Поэтому с высокой долей вероятности эта история бы попала в СМИ раньше под заголовком "Откровения дилера Даны Борисовой"!" – заявила Евгения.

Кириченко напомнила, что уже несколько раз мать выносила грязное белье Борисовой проветриться на всю страну, однако это привело лишь к тому, что дочь не пригласила ее даже на свадьбу. Евгения сделала вывод: "Трагические события, которые сейчас происходят с Даной, – это бунт против системы. Против тех, кого она любит. Что касается продюсера Даны Тимы Брика, то последние два года я водила его по врачам, так как у него было слабое здоровье (диабет, проблемы с сердцем). Он не был наркоманом. Он был диабетиком, который очень сильно хотел похудеть..."

Автор: Олег Райцин28 апреля 2017, 12:37
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Дана Борисова оголилась на кинопремьере

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