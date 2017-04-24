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Бузова спустила миллионы на тряпки

Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86
Телеведущая спустила на тряпки огромные деньги. Но, видимо, не последние.

Продолжение: Звезда "Дома-2" укоротила нос назло жениху
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О транжирстве русских слагают легенды. Недаром наша страна является лидером по количеству долларовых миллиардеров, да и в списке Forbes мы всегда на хороших местах. Прославившаяся благодаря телепроекту "Дом-2" Ольга Бузова не упала в грязь лицом и показала скрягам-европейцам, что жить надо красиво.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова телеведущая

Вместе с певицей Ириной Дубцовой она отправилась на шопинг в Лондон. Там красавицы четыре часа ходили по бутикам известных брендов и скупали все, не обращая внимания на цены.

По данным life.ru, после "налета" на британские магазины гардероб Ольги пополнился несколькими стильными нарядами. Самые дорогие из них – красное платье Valentino за восемь тысяч фунтов стерлингов и белый наряд Elie Saab стоимостью семь тысяч фунтов.

По слухам, всего на тряпки в столице Туманного Альбиона у девушки ушло в пересчете около двух миллионов рублей. Эта сумма сопоставима с ценой маленькой квартиры в одном из российских городов.

Однако Бузова – высокооплачиваемая звезда. Она ведет мероприятия, поет и выпускает одежду, поэтому может позволить себе, например, упоительно розовые сапожки за 200 тысяч рублей. В них, как писали Dni.Ru, Ольга недавно вышла в свет и произвела фурор. Как говорится, не на чужие я гуляю – на свои.

Автор: Иван Губкин24 апреля 2017, 08:47
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шульгина в дырявых сапогах переплюнула Бузову

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