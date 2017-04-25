За замужней Высоцкой поухаживал Шахрин

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин преподнес подарок актрисе Юлии Высоцкой. Презент музыканта вызвал восторг у подписчиков актрисы.

Вряд ли кто-то мог предположить, что у Юлии Высоцкой и Владимира Шахрина есть нечто общее. Однако актриса сама продемонстрировала связь с музыкантом. Оказалось, лидер группы "Чайф" преподнес артистке подарок, который вызвал радость у Юлии и восторг у ее многочисленных поклонников.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Высоцкая опубликовала фотографию, на которой запечатлена стоящей на улице с корзинкой в руках, а чуть в отдалении находится Владимир Шахрин. Артисты засняты в момент разговора. "Владимир Шахрин принес фиалки, жимолость, хорошее настроение и капельку весны! Спасибо!" – написала ведущая известного кулинарного шоу.

Подарок легендарного артиста вызвал бурную реакцию у многочисленных подписчиков Высоцкой. "ой как поухаживал) какая прелесть))))", "Здорово", "И того и того обажаю!", "Красивая корзиночка👌", "Какое чудесное фото!👍🏻", "Обожаю Шахрина. По роду своей работы пересекались с ним при съемке фильма. Отличный человек!!" – прокомментировали опубликованное Высоцкой фото подписчики.

Публикация от Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) Апр 24 2017 в 8:15 PDT

Ранее пользователи Сети шумно приняли другую публикацию Юлии. Известная актриса выложила снимки, на которых запечатлела Санкт-Петербург, куда взяла с собой 13-летнего сына Петра. На одном из таких фото мама и сын сидят за столиком в кафе. "Такой взрослый уже", "Очень красивый мальчик!", "Так на вас, Юлия, похож", "Сыночек везде с вами и всегда с книжкой, такой умничка, мамина радость!", "Помню вашего сыночка в программах. Такой маленький был и озорной. А сейчас парень такой стал. Красивый!" – разразились комплиментами подписчики. Кое-кто отметил, что мальчик очень похож на отца, режиссера Андрея Кончаловского.